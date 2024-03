LA HABANA (AP) — Durante los últimos 35 años Martha Beatriz Roque Cabello protestó contra el gobierno cubano y su modelo de partido único e incluso hizo comentarios tan radicales de los que ahora se arrepiente. Las autoridades la acusaron de ser una agente de Estados Unidos y terminó encarcelada dos veces, pero nunca se marchó de la isla.

Hoy lamenta que la emigración récord esté afectando también la articulación de una oposición y asegura que su legado como veterana disidente es precisamente la permanencia en el país.

Roque, de 78 años, recibirá el 8 de marzo el premio Internacional a las Mujeres de Coraje que desde 2007 otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Me siento ciertamente muy regocijada con este premio. Agradezco mucho a la embajada de Estados Unidos en Cuba que llevó a cabo la propuesta”, dijo a The Associated Press en una entrevista reciente en la residencia de un funcionario de esa sede diplomática en la isla. “Al menos es una forma de decir ‘has estado 35 años trabajando por la democracia de Cuba’”.

Roque aseguró que no podrá ir a buscar el premio ya que se encuentra “regulada” desde 2018, es decir que tiene impedido salir de la isla y no puede tramitar su pasaporte.

Con su cabello lacio estirado en una coleta y poco maquillaje, esta mujer de respuestas enérgicas es la más veterana de los disidentes cubanos y sin duda una figura polémica.

Economista de profesión, trabajó para el Estado antes de una ruptura política que saltó a la luz pública en 1997 cuando junto a otros tres compatriotas —Félix Bonne, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca— creó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna y firmó una declaración titulada “La Patria es de todos” con reclamos de apertura política y económica.

El también llamado “Grupo de los Cuatro” terminó en un tribunal y Roque fue sentenciada a tres años y medio bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición. Fue liberada en mayo de 2000 pero continuó su activismo y conformó en octubre de 2002 la Asamblea para Promover la Sociedad Civil.

“Nosotros nunca pudimos llegar a tener una oposición en Cuba porque las distintas organizaciones estaban muy fragmentadas y teníamos una penetración muy grande de la policía política… que trataba de destruirlas”, rememoró Roque sobre aquellos años.

“Yo pienso que eso todo terminó el 11 de julio" de 2021, agregó en alusión al levantamiento popular en reclamo de mejoras económicas, el primero en más de dos décadas y que para ella constituyó un parteaguas. “Fue algo impactante que el pueblo mismo, pero solo, sin necesidad de un líder, sin necesidad de una organización, saliera a la calle y provocara que temblara la dictadura”.

Una persona murió y más de 1.000 —según cálculos no gubernamentales— fueron detenidas luego de que algunos focos terminaron en violencia y saqueos.

En los últimos años la crisis económica se acentuó en Cuba como consecuencia de la pandemia de COVID-19, un aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos y decisiones macroeconómicas del gobierno cubano que desestabilizaron sus finanzas.

Para la opositora “la situación, en estos momentos, es de verdad tétrica. El pueblo de Cuba no tiene comida, no tiene medicinas, no tiene transporte, no tiene agua, no tiene electricidad, todo es no tiene, no tiene, no tiene. Y la dictadura sigue ahí”, dijo en alusión al gobierno.

Las dificultades económicas y sociales provocaron un récord migratorio: casi medio millón de personas salieron del país entre 2022 y 2023, sobre todo hacia Estados Unidos y Europa.

“La gente lo que busca es irse”, expresó Roque. “La oposición actual no sufre prisión, se va para los Estados Unidos antes de que cualquier cosa suceda”.

En marzo de 2003 Roque fue la única mujer arrestada —entre 75 personas— durante una redada de disidentes a los cuales el gobierno acusó de aceptar financiamiento del gobierno de Estados Unidos y grupos de interés.

Roque recibió una sentencia de 20 años de prisión en un juicio en el cual la testigo más fuerte en su contra fue su propia asistente, Aleida Godínez, quien se identificó entonces como una agente de seguridad del Estado. En julio de 2004 fue liberada —pero no exonerada— por problemas de salud.

La Unión Europea y organizaciones como Amnistía Internacional presionaron por la excarcelación de los 75 presos quienes finalmente fueron liberados —los últimos en 2011— tras una negociación con la Iglesia católica y el gobierno de España.

La mayoría optó por aceptar la invitación del país europeo para residir allí y sólo una decena de ellos decidieron quedarse en Cuba, aunque parte de estos otros se marcharon luego también. Roque decidió quedarse.

Desde su salida de prisión en 2004 se sumó a la organización de mujeres Damas de Blanco, que ganó notoriedad demandando la excarcelación de los 75 presos.

En el enfrentamiento con el gobierno su imagen también se vio empañada.

En septiembre de 2012 ella y varios colegas anunciaron una huelga de hambre. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco, pero el gobierno difundió en televisión conversaciones suyas en las que recibía el apoyo incondicional de diplomáticos de Estados Unidos e imágenes del grupo recibiendo a hurtadillas vegetales y frutas por una ventana trasera.

“Éramos ocho personas en huelga de hambre en mi casa, una casa muy pequeña en aquel momento, y había otra cantidad de personas que estaban de apoyo allí que para nada eran parte de la huelga y ellos necesitaban comer”, explicó durante la reciente entrevista.

Sin embargo, se cuestionó a sí misma por algunos viejos comentarios suyos como aquellos en los que aseguraba que no le importaba una invasión de Estados Unidos a Cuba con tal de desplazar al gobierno.

“No soy la persona que fui hace 15 años o 20 años atrás... Y la experiencia me haría no decir cosas que dije en el pasado”, expresó Roque. “Pienso firmemente que la solución del pueblo de Cuba está aquí, dentro del país, igual que otros países han llegado a solucionar su problema dictatorial”.

Más alejada de la vista pública, en la pasada década lideró una Red Cubana de Comunicadores Comunitarios opositores y actualmente lleva un recuento de presos mediante el Centro Cubano de Derechos Humanos.

“Nosotros como parte de la vieja oposición vamos a dejar algún ejemplo porque no todo el mundo (los disidentes) se fue, pero sí casi todo el mundo pasó por prisión”, expresó Roque. “Un legado de trabajo constante, de deseo de democracia”, agregó.

