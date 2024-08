Martha Debayle busca un enfoque íntimo en su podcast “Off the Record”

Ciudad de méxico (ap) — el público conoce a martha debayle por su programa de radio, su revista y su presencia en redes sociales, pero ella está dispuesta a mostrar un lado diferente en su podcast “off the record”.

“Yo creo que hoy más que nunca todos los seres humanos estamos sedientos de verdad, de honestidad y yo soy una fiel creyente que el mejor regalo que le podemos dar a alguien más es compartir tu historia y compartir tu conocimiento y compartir tu experiencia”, dijo Debayle en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito del estreno del podcast en YouTube y todas las plataformas digitales de podcast el 22 de agosto.

Debayle tendrá como invitados especiales a amigos a quienes reconoció como las personas más cercanas en su vida y en su corazón.

“Creo que los cuentahabientes, o mis seguidores, no saben quiénes son esas personas, no saben qué hablaré con ellas”, dijo “Paso el 99% del tiempo entrevistando a terapeutas y a doctores y a profesionales que no necesariamente tienen que ver conmigo en la parte emocionalmente íntima y yo creo que es la primera vez que los cuentahabientes van a ver quién me acompaña en mi vida”.

Entre las personalidades que formarán parte de la conversación de “Off the Record” están Eugenio Derbez, el periodista Leonardo Kurchenko, la locutora Charo Fernández y el empresario Juan Garibay, esposo de Debayle, entre otros.

La misión de “Off the Record con Martha Debayle” es para la presentadora y empresaria nicaragüense-mexicana una forma de impactar positivamente la vida de los escuchas.

“Yo he visto a lo largo de mis 37 años de carrera tantas mujeres y hombres allá afuera que me encuentro en la calle que me dicen ‘no sabes cómo me cambió la vida esta conversación’, ‘no sabes cómo logré tomar esta decisión’”, dijo. “Te empiezas a dar cuenta el impacto que tienen tus palabras, te haces más consciente, no solamente del poder, sino de la enorme responsabilidad que tienes para la gente que te oye”.

En su sitio de internet ya hay un espacio de podcast, pero “Off the Record” será diferente por su tipo de invitados y contenido. Debayle adelantó también que buscará mantener un estándar de calidad, a pesar de tratarse de un podcast con una mayor libertad que una estación de radio.

“Creo que donde está el error de los podcasts es creer que porque no tienes la censura de un medio masivo, puedes relajarte y empezar a hacer contenidos, o que son vulgares, o que no suman o que son simplemente de puro chacoteo, sin tener necesariamente un sentido”, dijo.

En cuanto a los podcasts que le gusta escuchar, pese a no tener tanto tiempo por sus múltiples compromisos, destacó que disfruta contenidos de medicina y educativos.

“Aquellos que hablan del desarrollo humano, de cómo funciona la mente”, dijo. “Creo que consumo más material educativo de que entretenimiento”.

Este año Debayle festeja el décimo aniversario de su revista de estilo de vida Moi.

“No puedo creer que ya pasaron 10 años, una locura, la verdad es que sí, es increíble, ese es un gran logro para todos”.

AP