Martha Stewart, la nueva celebridad que invierte en el club galés Swansea

La gurú del estilo de vida estadounidense Martha Stewart se ha convertido en accionista minoritaria del Swansea, equipo galés que milita en la Championship (segunda división inglesa de fútbol).

Stewart se une de esta forma al rapero Snoop Dogg y al volante internacional croata Luka Modric como inversores de renombre en este modesto equipo galés.

La presentadora de televisión y escritora de 84 años asistió a la victoria del Swansea contra el también galés Wrexham el viernes.

"Estoy seguro de que muchos de ustedes habrán visto que Martha Stewart estuvo entre los asistentes (el viernes)", declararon los propietarios mayoritarios del Swansea, Brett Cravatt y Jason Cohen.

"Martha es una amiga cercana de Snoop Dogg y asistió al partido contra el Wrexham como nuestra invitada. Nos complace confirmar que Martha, quien ha forjado una larga y exitosa carrera como la principal experta en hogar y estilo de vida de Estados Unidos, se ha unido a Snoop y Luka Modric como accionista minoritaria de nuestro club de fútbol".

Stewart es una empresaria multimillonaria que ha construido su éxito en las industrias del hogar y el estilo de vida.

El Swansea busca mejorar la imagen del club y generar mayores ingresos, lo que les permitiría invertir más en nuevos fichajes, cumpliendo con las normas de rentabilidad y sostenibilidad.

"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Martha, y sabemos que haber presenciado el partido del viernes por la noche en persona solo ha aumentado su entusiasmo y expectativas por formar parte del Swansea City", dijeron Cravatt y Cohen.

El Swansea se encuentra actualmente en el puesto 19 de la segunda división inglesa y se enfrentará al líder, el Coventry, este viernes.