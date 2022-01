Martial dice que se marchó al sevilla porque se sintió querido

26 ene (Reuters) - El delantero francés Anthony Martial dijo que se trasladó del Manchester United al Sevilla en calidad de cedido porque se sintió querido por el entrenador Julen Lopetegui y el director deportivo Monchi.

"Lo que me convenció para venir es (...) el director deportivo y el entrenador, me demostraron que me querían", dijo Martial, que se ha unido al club de LaLiga hasta el final de la temporada, en una rueda de prensa en su presentación el miércoles. "Quería venir para poder jugar y demostrar lo que puedo hacer en el equipo".

El delantero de 26 años, que llegó al United en 2015 pero pidió salir de Old Trafford en diciembre tras no tener oportunidades esta temporada, se siente preparado para ayudar de inmediato.

"En los últimos meses he estado entrenando mucho. Espero poder entrenar pronto con mis compañeros y trabajar bien con ellos para luchar por las competiciones en las que todavía estamos", dijo Martial, explicando que no le importa en qué posición le haga jugar Lopetegui.

El objetivo del delantero francés será ayudar al Sevilla a ganar su quinta Europa League desde 2014, y la séptima en total. El mes que viene enfrentará al Dinamo de Zagreb en los octavos de final. (Reporte de Fernando Kallas, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk. Editado por Javier Leira)