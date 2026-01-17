Martial firma su primer gol en México en triunfo del Monterrey ante Mazatlán

Después de una larga espera y en una noche brillante, el francés Anthony Martial marcó su primer gol en el fútbol mexicano, y lo hizo en la goleada del Monterrey por 5-1 sobre el Mazatlán en el arranque de la tercera jornada del torneo Clausura 2026.

Martial debutó con los Rayados del Monterrey en el pasado torneo Apertura 2025, el 20 de septiembre.

Después de casi cinco meses en los que fue duramente criticado por su falta de puntería, el francés por fin encontró el gol en una cancha mexicana y además dio dos asistencias.

El Monterrey visitó a un decaído Mazatlán en el estadio Caliente y los Rayados tomaron una rápida y cómoda ventaja de dos goles gracias a Jesús Corona (8') y al argentino Jorge Rodríguez (21').

Después llegó la oportunidad para Martial: un penalti. El francés ejecutó el castigo y lo falló. En primera instancia, su tiro fue atajado por el portero mexicano Ricardo Rodríguez, quien está en su primer torneo en la primera división.

Tras la atajada, de inmediato Martial fue a cazar el rebote y pudo embocar la pelota en el arco para el 3-0, poniendo así una racha de 480 minutos en 15 partidos sin anotar en el balompié azteca.

En el segundo tiempo, Martial dio las asistencias para que el argentino-mexicano Germán Berterame (56') marcara el 4-0 y para que después Iker Fimbres (66') sentenciara el 5-0.

El ecuatoriano Jordan Sierra (86') hizo el 5-1 para la honra de los Cañoneros al conducir y culminar un contragolpe.

Con su segundo triunfo al hilo, el Monterrey con su poderoso plantel dirigido por el español Domènec Torrent llegó a seis puntos y tomó el liderato.

Luego de tres derrotas, el Mazatlán (18°) está sin unidades en el fondo de la clasificación.

Los Cañoneros han entrado en una dolorosa agonía en su torneo de despedida del fútbol mexicano, ya que al término del Clausura 2026 sus derechos de afiliación a la primera división serán comprados por el Atlante.

La tercera jornada culminará el domingo, y el torneo entrará en pausa una semana debido a los partidos que la selección mexicana jugará de visita ante Panamá y Bolivia como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026.