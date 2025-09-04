Martín Palermo, nuevo entrenador del Fortaleza de Brasil

El argentino Martín Palermo fue nombrado como nuevo entrenador del Fortaleza brasileño tras el despido del portugués Renato Paiva, anunció el club.

Palermo, de 51 años, estaba libre desde abril, cuando terminó su ciclo como director técnico del Olimpia de Paraguay. El exdelantero ganó el Torneo Clausura de ese país en 2024, su primer título en los banquillos.

"El contrato se extiende hasta el final de 2025, con una opción de renovación hasta el cierre de la próxima temporada", informó el Fortaleza sobre la medianoche del miércoles.

El equipo anunció el despido de Paiva el martes, cuando ni siquiera se habían cumplido dos meses de su contratación.

El León de Pici solo ganó uno de los diez partidos que dirigió el portugués, una mala racha que le impidió salir de la crisis que le costó el puesto a su antecesor, Juan Pablo Vojvoda, actualmente al mando del Santos de Neymar.

El Fortaleza ocupa el penúltimo puesto de la liga brasileña, en zona de descenso, y fue eliminado por el argentino Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Libertadores.

