Martinelli conduce al Arsenal al triunfo ante un correoso Olympiakos

Segundo partido y segunda victoria: el Arsenal cumplió con una trabajada victoria 2-0 en casa contra el Olympiakos griego, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y continúa en el grupo de equipos igualados con pleno de triunfos en lo alto de la clasificación.

El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador en el minuto 13 empujando a placer a la red tras llegar al rechace de un balón que su compañero sueco Viktor Gyokeres había enviado al palo.

Martinelli ya había anotado el primer tanto de su equipo en la victoria en Bilbao ante el Athletic en la primera jornada.

La tranquilidad gunner no llegó hasta el descuento final, cuando Bukayo Saka puso el 2-0 definitivo.

Sin poder firmar el segundo hasta entonces, los griegos, ordenados defensivamente, dieron puntualmente sustos a los londinenses con sus contragolpes.

En el 20, un disparo del portugués Daniel Podence fue salvado por el arquero español David Raya y en el 67 se anuló un tanto a otro portugués, Chiquinho.

La victoria tuvo una consecuencia negativa para el Arsenal: la lesión del defensa brasileño Gabriel Magalhaes, que fue cambiado en el 76 por Cristhian Mosquera.

El Olympiakos del entrenador español José Luis Mendilibar sigue sin despegar en esta Champions, añadiendo esta derrota al decepcionante empate registrado en el primer partido en su estadio ante una de las cenicientas de esta edición, el Pafos chipriota.

Tanto el Arsenal, subcampeón de Europa en 2006 pero nunca en su historia coronado en esta competición, como el Olympiakos continuarán su camino en la liguilla enfrentándose el 21 de octubre a equipos españoles, Atlético de Madrid y FC Barcelona, respectivamente.

