Martinelli se disculpa con Bradley por empujarlo cuando estaba lesionado durante el Arsenal-Liverpool

El extremo brasileño del Arsenal, Gabriel Martinelli, dijo este viernes que se disculpó con el defensa del Liverpool Conor Bradley, luego de empujarlo fuera del campo cuando este se encontraba gravemente lesionado durante el empate 0-0 en un partido por la Premier League.

A segundos del final del partido, Martinelli dejó caer el balón sobre Bradley cuando estaban en el césped del Emirates Stadium y trató de empujarlo hacia afuera de la cancha para que el partido se reanudara rápidamente.

Bradley, de 22 años, abandonó el estadio en muletas y con una rodillera ortopédica, mientras que Martinelli recibió una tarjeta amarilla, lo que provocó una airada reacción de los jugadores del Liverpool.

El excapitán del Manchester United, Roy Keane, calificó a Martinelli como "una vergüenza" en Sky Sports.

En respuesta a las críticas, el jugador brasileño publicó en Instagram: "Conor y yo nos hablamos por mensajes y ya me he disculpado con él".

"En el fragor del momento, no me di cuenta de que estaba gravemente lesionado (...) Quiero decir que lo siento muchísimo por mi reacción".

"Le deseo a Conor una pronta recuperación", apuntó.

Antes de la disculpa de Martinelli, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, defendió a su jugador y lo calificó como "un chico increíble y encantador".

Arteta dijo que Martinelli no habría empujado a su colega si supiera la gravedad de la lesión.

En el mismo tono habló Arne Slot, entrenador del Liverpool, quien además reconoció que teme "lo peor para Conor Bradley".

"Todavía no lo sé, pero tuvo que salir en camilla. Tendremos que esperar a los resultados de las pruebas para ver si es tan grave", añadió.

"No se puede esperar que Martinelli piense con tanta claridad en el minuto 94 (...) Estoy 100% seguro de que si hubiera sabido la gravedad de la lesión, nunca lo habría hecho".

El Arsenal no logró marcar por primera vez en casa en toda la temporada, pero el empate fue suficiente para ampliar su ventaja sobre el Manchester City, segundo clasificado, a seis puntos.