Martinelli se redime con un triplete en Copa, el United cae eliminado

El brasileño Gabriel Martinelli, criticado por una acción antideportiva ante el Liverpool, se redimió y llevó al Arsenal a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra con un triplete para derrotar 4-1 al Portsmouth este domingo, mientras que el Manchester United cayó 2-1 ante el Brighton.

El Portsmouth, del Championship -la segunda división-, soñó con la sorpresa ante el líder de la Premier League cuando se adelantó a los tres minutos por medio de Colby Bishop.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, había realizado diez cambios respecto al equipo que empató 0-0 con el Liverpool el jueves en la Premier League.

Martinelli fue duramente criticado por intentar empujar a Conor Bradley fuera del terreno de juego en los minutos finales después de que el norirlandés cayera al suelo con una grave lesión de rodilla.

El Liverpool confirmó este domingo que el lateral derecho necesitará cirugía y se perderá el resto de la temporada.

El brasileño pidió disculpas a Bradley tras el partido y no pareció afectado por el revuelo este domingo en Fratton Park.

- 'Hablar sobre el campo' -

"Es su personalidad, salir y hablar sobre el campo. Para jugar en un gran club necesitas una gran personalidad; te puede pasar esto (la polémica) o una acción que falles que cueste un partido... Pero tres días después tienes otro y necesitas recuperarte, esto es lo que cuenta", dijo Arteta.

"Hoy marcó tres goles; mañana va a entrenar a cien por hora, seguro. Esto no va a cambiar, así es Gabi", añadió.

La ventaja local duró apenas dos minutos. El Arsenal igualó con un tanto en propia puerta de Andre Dozzell.

Luego comenzó el festival de Martinelli, abriendo su cuenta al peinar el balón en un córner (25').

Noni Madueke desperdició la oportunidad de poner el 3-1 desde el punto de penalti al disparar desviado.

Martinelli sentenció el partido pronto en el segundo tiempo con un centro de su compatriota Gabriel Jesus (51') antes de completar su triplete en otro córner (72'), de nuevo de cabeza.

Además de la clasificación, otra noticia positiva para el Arsenal fue el regreso del internacional alemán Kai Havertz tras una lesión de rodilla que le dejó en el dique seco desde agosto.

- Debacle en Old Trafford -

Otro equipo londinense, el West Ham, también avanzó tras derrotar a sus vecinos del Queens Park Rangers (2-1) con el primer gol del argentino Taty Castellanos con los Hammers, que fue el de la victoria para su equipo en la prórroga.

En otro duelo de la Premier League, el Manchester United se despidió en su casa ante el Brighton.

Los Red Devils no tienen entrenador titular desde el despido de Ruben Amorim. Ya habían caído en la Copa de la Liga contra el Grimsby, un equipo de cuarta división, al comienzo de la temporada.

Por lo que al actual séptimo clasificado de la Premier League solo le queda este campeonato, ya que no está clasificado para ninguna competición europea esta temporada.

En Old Trafford, los locales se vieron dos goles abajo antes del descuento, tardío e insuficiente, de Benjamin Sesko (85').

Además, para completar otra noche calamitosa terminaron con diez tras la expulsión del joven Shea Lacey (89'). Solo han ganado uno de sus últimos siete partidos (con dos derrotas y cuatro empates) en todas las competiciones.