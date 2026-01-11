Martinelli se redime con un triplete y el Arsenal avanza en la Copa

El brasileño Gabriel Martinelli, criticado por una acción antideportiva ante el Liverpool, se redimió y llevó al Arsenal a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra con un triplete para derrotar 4-1 al Portsmouth, del Championship (segunda categoría), este domingo.

El conjunto de la segunda división soñó con la sorpresa ante el líder de la Premier League cuando se adelantó a los tres minutos por medio de Colby Bishop.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, había realizado diez cambios respecto al equipo que empató 0-0 con el Liverpool el jueves en la Premier League.

Martinelli fue duramente criticado por intentar empujar a Conor Bradley fuera del terreno de juego en los minutos finales después de que el norirlandés cayera al suelo con una grave lesión de rodilla.

El Liverpool confirmó este domingo que el lateral derecho necesitará cirugía y se perderá el resto de la temporada.

El brasileño pidió disculpas a Bradley tras el partido y no pareció afectado por el revuelo este domingo en Fratton Park.

La ventaja local duró apenas dos minutos. El Arsenal igualó con un tanto en propia puerta de Andre Dozzell.

Luego comenzó el festival de Martinelli, abriendo su cuenta al peinar el balón en un córner (25').

Noni Madueke desperdició la oportunidad de poner el 3-1 desde el punto de penalti al disparar desviado.

Martinelli sentenció el partido pronto en el segundo tiempo con un centro de su compatriota Gabriel Jesus (51') antes de completar su triplete en otro córner (72'), de nuevo de cabeza.