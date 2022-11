Martino espera que Messi tenga "una mala tarde"

El seleccionador mexicano, el argentino Gerardo Martino, confía en que su compatriota Lionel Messi tenga "una mala tarde" el sábado en el duelo crucial que disputan ambas selecciones en la segunda jornada del Mundial de Catar.

- Estilo y urgencias -

"Las necesidades no creo que sean tan diferentes. Para nosotros también es clave, aunque ahora tengamos un punto más. Argentina ha jugado, sobre todo al principio del ciclo de (Lionel) Scaloni, esperando y al espacio. Ha ido mutando, ahora protagoniza los partidos, con mucho juego interior. Atenderemos las dos situaciones, que el partido pase por jugarlo con la idea nuestra y también pensar en momentos en los que no se dé como pensamos. Ante una selección tan poderosa, no tenemos que hipotecar la posibilidad de ganar el partido por el estilo".

- 'Lo mejor para México' -

"Sé dónde nací, el nombre del sanatorio, las características de mi ciudad en Argentina... Pero tengo que hacer lo posible para que México gane. No desconozco la importancia del partido para los dos equipos, el futuro depende mucho de lo que suceda mañana. Cuando se hizo el sorteo no imaginamos un escenario como el de mañana. Pero trabajamos para México y queremos lo mejor para México".

- Reencuentro con Messi -

Martino y Messi coincidieron tres años, el primero en el Barcelona (2013-14) y a continuación en la selección argentina (2014-16), un ciclo que se saldó con dos derrotas consecutivas en la final de la Copa América ante Chile.

"Aquellos que han enfrentado a Lionel dirán lo mismo. Detenerlo pasa más porque tenga una mala tarde que por lo que podamos hacer. Pero siempre hay que preparar el partido pensando que dará la mejor versión. Aunque a veces sin tener 90 minutos en plenitud, en cinco te lo resuelve. Hay que estar atentos al máximo".

- Rivalidad creciente -

"Las historias de ambas selecciones no tienen mucho que ver. Tiene más que ver con lo de fuera, con que las dos traen mucha gente al Mundial. Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible, independientemente de los rivales que nos vayan tocando. Está claro que el panorama, sobre todo a partir de la derrota de Argentina con Arabia, ha cambiado. Lo que no hubiese sido un partido clave, termina siéndolo. Tenemos que afrontarlo así. Un resultado favorable nos pone casi en situación de clasificar a octavos".

- Scaloni y la evolución -

Martino y Scaloni, cuya diferencia de edad es de 16 años, coincidieron brevemente en Newell's, cuando el primero era un ídolo y el segundo tenía 16 años. "Podría decir una mentira muy grande, pero no me acuerdo de nada", señaló el seleccionador del Tri entre risas.

"Desde que está en la selección el equipo ha tenido una evolución. Ha encaminado un proyecto y los jugadores se han alineado. La forma de juego ha ido mutando, hasta lo que ha mostrado en el último año, muy diferente al inicial. Ha transformado al equipo y es un uno de los candidatos al título".

- Enamorado de Canadá -

"Todos pudimos ver el Bélgica-Canadá (1-0). Para mí el primer tiempo fue un 'clinic' canadiense. Fue una linda sorpresa, la mejor expresión futbolística que he visto en la primera jornada. Entre los grandes, España ha sido de lo más destacado, así como el segundo tiempo de Brasil. En las Copas del Mundo las sorpresas se dan en la fase de grupos, los grandes se pueden equivocar, luego ya no lo hacen".

Pm/psr

AFP