Mary Kay celebra la Semana de los Océanos reafirmando su asociación con The Nature Conservancy

Mary Kay desea celebrar la Semana de los Océanos reafirmando su asociación de varias décadas con The Nature Conservancy (TNC) en pos de apoyar la conservación de los océanos y la protección de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral, a menudo denominados las selvas tropicales del mar, cubren menos del 1 % de la superficie del planeta, pero sustentan el 25 % de toda la vida marina y a más de mil millones de personas.

Dr. Elizabeth McLeod, The Nature Conservancy's Global Oceans Director, conducting research in Ulong Channel, Palau as part of the Super Reefs project, a collaborative effort to discover the secrets of "super reefs" with support from Mary Kay.

Debido a que las estrategias tradicionales de conservación de arrecifes no han sido suficientes para contrarrestar la pérdida de arrecifes de coral a nivel mundial, Mary Kay, signataria de los Principios de Océanos Sostenibles del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU), apoya a expertos de TNC, la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) y la Universidad de Stanford en su colaboración para descubrir los secretos de los “superarrecifes”, una comunidad coralina diversa dentro de un sistema de arrecifes que es más resistente o resiliente a las dañinas olas de calor, en un esfuerzo por predecir, probar y proteger arrecifes de coral críticos.

El apoyo continuo de Mary Kay a los programas Global Oceans (Océanos Globales) y Super Reefs (Superarrecifes) de TNC permite a los investigadores evaluar la salud de los arrecifes, identificar posibles ubicaciones de superarrecifes y analizar oportunidades para mejorar la gestión de arrecifes a nivel local. Esta información ayudará a orientar las iniciativas de conservación y restauración. Las áreas actuales de interés para el trabajo con los superarrecifes incluyen Hawái, Palaos, Indonesia, las Islas Marshall, las Bahamas, República Dominicana y Belice.

“Como todos los ríos y afluentes, la mayoría de las cosas buenas de nuestro planeta conducen a los océanos”, comentó Deborah Gibbins, gerente general de Mary Kay Inc. “Mary Kay está trabajando con socios como The Nature Conservancy para proteger los recursos más valiosos del planeta. El agua limpia y saludable no solo es esencial para nuestro negocio: es esencial para la vida en cualquier parte”.

“TNC se comprometió a conservar 4.000 millones de hectáreas de océano para 2030, y estamos agradecidos por el apoyo de Mary Kay para ayudar a lograr este objetivo fundamental. Las sólidas asociaciones con gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas y comunidades locales son esenciales para cumplir nuestras metas”, explicó la Dra. Lizzie Mcleod, directora del programa Global Oceans de TNC.

Este año, Mary Kay también seguirá brindando apoyo a los humedales costeros de Texas, estado de origen de la empresa de venta de cosméticos. En 2023, TNC continuará trabajando en pos de sus objetivos de proyectos de tres años:

En 1990, Mary Kay y TNC anunciaron su asociación. Los trabajos de conservación de Mary Kay comenzaron cerca de su lugar de origen, Texas, donde la empresa se focalizó en proteger y preservar los recursos naturales. Durante los últimos 33 años, el apoyo de Mary Kay se extendió a cientos de proyectos en colaboración con TNC, incluido el trabajo en el océano y la restauración de arrecifes de coral en todo el mundo. A través de su asociación con TNC, Mary Kay también ha elevado el liderazgo de las mujeres en la conservación marina para sostener programas que incorporen la equidad de género en las iniciativas de conservación.

Acerca de Mary Kay

Then. Now. Always. Mary Kay Ash, una de las primeras personas en romper el “techo de cristal”, fundó su compañía de belleza de ensueño en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño creció y resultó en una empresa global con un personal de ventas compuesto por millones de miembros independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad de Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la defensoría y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias de vanguardia. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el abuso doméstico, y animar a los jóvenes a que intenten cumplir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, búsquenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización ambiental de alcance global dedicada a preservar las tierras y las aguas de las que depende la vida. Nos respaldamos en la ciencia y creamos soluciones innovadoras y prácticas para los desafíos más urgentes de nuestro planeta a fin de que la naturaleza y las personas puedan prosperar en conjunto. Estamos enfrentando el cambio climático, ayudamos con la conservación de la tierra, el agua y los océanos en una escala sin precedentes, proporcionamos alimentos y agua de manera sostenible y contribuimos a mejorar la sostenibilidad de las ciudades. Trabajamos en 79 países y territorios —37 por impacto de conservación directo y 39 por medio de socios— implementando una estrategia colaborativa en la que participan comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

