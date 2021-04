Mary Kay Continúa su Compromiso de Décadas con la Innovación en el Cuidado de la Piel con una Nueva Investigación sobre la Tolerancia al Retinol

Dallas--(business wire)--abr. 29, 2021--

Como una de las principales innovadoras del mundo en la investigación científica de la piel durante casi seis décadas, Mary Kay Inc. continúa con su compromiso de larga data con el avance del cuidado de la piel de vanguardia en la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA) 2021, conferencia científica latinoamericana. El evento virtual que tuvo lugar del 15 al 18 de abril brindó a los expertos en dermatología de todo el mundo la oportunidad de intercambiar información sobre avances tecnológicos y nuevos logros científicos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210429006127/es/

Mary Kay was proud to share research on a gradual retinization process that significantly improves tolerance to higher concentrated pure retinol, while still delivering retinol’s key skin benefits.(Graphic: Mary Kay Inc.)

A través de sesiones en vivo y a pedido, el evento reunió a investigadores, académicos y científicos de la comunidad dermatológica global. Las sesiones y los afiches científicos revelaron lo último en investigación y análisis científico de la piel. Mary Kay se enorgulleció de compartir la investigación sobre un proceso de retinización gradual que mejora significativamente la tolerancia al retinol puro de mayor concentración, al mismo tiempo que brinda los beneficios clave del retinol para la piel. Este proceso de retinización gradual se desarrolló mediante una serie de estudios clínicos y de seguridad, de 12 semanas.

“El retinol es un ingrediente estándar de oro cuando se trata del cuidado de la piel. Los productos de belleza que contienen retinol se comercializan a nivel mundial, pero los productos que contienen una mayor concentración de retinol se asocian comúnmente con una posible irritación de la piel, sensación de escozor y descamación a medida que la piel se acostumbra al uso de retinol. A través de estudios clínicos y de seguridad tanto en los Estados Unidos como en China, descubrimos que un proceso de retinización gradual puede mejorar significativamente la tolerabilidad y aún proporcionar beneficios conocidos para la piel asociados con el retinol”, indicó la Dra. Lucy Gildea, directora científica de Mary Kay Inc. “Nos sentimos honrados de presentar nuestros hallazgos en la RADLA entre los expertos en cuidado de la piel más importantes del mundo en este prestigioso evento”.

La RADLA fue creada en 1972, debido a la creciente importancia y responsabilidad social médica de la dermatología en América Latina. Durante la conferencia anual, los principales expertos en cuidado de la piel de todo el mundo se reúnen para intercambiar hallazgos científicos sobre una amplia gama de temas en los diversos campos de la dermatología.

“Nuestra participación en la RADLA es una gran oportunidad para colaborar mientras continuamos nuestro compromiso de permanecer a la vanguardia de los avances en la salud de la piel”, expresó la Dra. Lucy Gildea. “Es una de una serie de asociaciones con las comunidades científicas y académicas para expandir aún más el liderazgo de Mary Kay en el desarrollo de productos basados en la ciencia a medida que continuamos brindando productos de la más alta calidad a nuestras Consultoras de Belleza Independientes de Mary Kay y amantes de la marca en todo el mundo”.

Acerca de Mary Kay

Como una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, Mary Kay Ash fundó su empresa de belleza hace casi 60 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210429006127/es/

CONTACT: Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 omedia@mkcorp.com

Keyword: australia/oceania united states south america north america australia asia pacific texas

Industry keyword: science women research specialty catalog consumer cosmetics retail

SOURCE: Mary Kay Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 04/29/2021 04:25 pm/disc: 04/29/2021 04:25 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210429006127/es