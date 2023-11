Dallas--(business wire)--nov. 30, 2023--

Mary Kay Inc., la icónica marca de belleza y defensora del empoderamiento de la mujer a nivel mundial, se complace en anunciar su expansión a Hungría, un avance estratégico que marca la última incursión de la compañía en el mercado europeo. Esta expansión coincide con su 60 ° aniversario, enfatizando su legado perdurable e incomparable de ofrecer oportunidades empresariales y productos para el cuidado de la piel y de maquillaje de alta calidad.

With Hungary’s rich cultural tapestry, vibrant heritage, and dynamic economy, Mary Kay Inc. is set to introduce a range of initiatives aimed at bolstering the economic empowerment of Hungarian women. (Credit: Mary Kay Inc.)

Las operaciones de Mary Kay en Hungría serán supervisadas desde las oficinas de República Checa de Mary Kay en Praga. Para celebrar esta trascendental expansión, se organizaron eventos tanto en Praga como en Budapest. Esta expansión se basa en el reciente reconocimiento de Mary Kay como la marca de venta directa de productos para el cuidado de la piel y de maquillaje número 1 en el mundo, otorgado por Euromonitor International 1.

“La expansión a Hungría es algo que siempre hemos considerado y sabemos que el momento de introducir nuestra inigualable oportunidad de carrera y nuestros irresistibles productos en este nuevo mercado es AHORA”, afirmó Tara Eustace, presidenta de Mary Kay para la Región de Europa. “Estoy segura que bajo la dirección de Edita Szaboova y los exitosos mercados de Mary Kay en República Checa y Eslovaquia, crearemos oportunidades activas y viables de nuevos ingresos para las mujeres de Hungría.”

Edita Szaboova, gerenta general de Mary Kay para República Checa y Eslovaquia, expresó su entusiasmo por la expansión del nuevo mercado.

“Es un placer poder ayudar a las mujeres emprendedoras en Hungría y se alinea con nuestra misión principal de enriquecer la vida de las mujeres”, declaró Szaboova. “El espíritu emprendedor es muy respetado y apoyado en Hungría y nuestros estudios muestran que las mujeres aprovecharán esta nueva oportunidad para trabajar, aprender y hacer crecer sus propios negocios sostenibles.”

Teniendo en cuenta la rica diversidad cultural, el vibrante patrimonio y la dinámica economía de Hungría, Mary Kay Inc. se dispone a introducir una serie de iniciativas dirigidas a reforzar el empoderamiento económico de la mujer húngara. Estas iniciativas incluyen programas educativos, tutorías e importantes inversiones económicas en el país.

Para más información, visite el sitio web de Mary Kay Hungría en www.marykay.hu y síganos en Instagram y Facebook.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad de Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de maquillaje, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, puede encontrarnos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o seguirnos en X (conocido anteriormente como Twitter).

1 ”Fuente Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, valor de las ventas en RSP, datos de 2022.”

