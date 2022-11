Mary Kay destaca los esfuerzos por impulsar el desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres en todo el mundo a través de asociaciones de impacto

Dallas--(business wire)--nov. 22, 2022--

Mary Kay Inc., ferviente defensora del empoderamiento económico de las mujeres y de la igualdad de género, celebra hoy el Día Internacional de la Mujer Emprendedora reafirmando su compromiso global con las mujeres emprendedoras a través de esfuerzos y asociaciones externas centradas en la elevación y el avance del espíritu empresarial femenino.

Deborah Gibbins, Mary Kay’s Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

Mary Kay, una empresa de desarrollo empresarial que opera en casi 35 países, empodera a las mujeres y apoya sus aspiraciones empresariales desde hace casi 60 años. La empresa colabora con los artífices del cambio a través de asociaciones centradas en el impacto en todo el mundo para ayudar a desmantelar las barreras que impiden el empoderamiento económico de las mujeres y acelerar su inclusión en el ecosistema empresarial.

Valor del potencial y los retos del empresariado femenino:

Ampliar la inclusión económica de las mujeres favorece a las familias, fortalece las comunidades y hace que las sociedades sean más resistentes. Los datos muestran que las mujeres tienden a reinvertir hasta el 90 % de sus ingresos en sus familias y comunidades locales. 1 Las investigaciones también muestran que las empresas propiedad de mujeres, aunque se ven afectadas de forma desproporcionada por las crisis económicas, son resistentes, ágiles y sostenibles. 2 Las empresas propiedad de mujeres suelen responder a las crisis mediante la innovación, y abordan los retos globales más urgentes, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

A pesar de la evidencia del efecto multiplicador de la iniciativa empresarial femenina, las mujeres empresarias siguen enfrentándose a obstáculos en todo el mundo derivados de la desigualdad en el acceso al capital, la educación profesional, la inclusión en la cadena de valor global y el acceso a los mercados para sus productos y servicios. A estas barreras se le suma la desigualdad de las leyes. El informe "Women, Business and the Law (Mujeres, empresas y leyes)" de 2022 reveló que casi 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar aún no gozan de los mismos derechos económicos que los hombres. 3

Los retos son tan grandes que "Global Gender Gap Report (Informe global de brecha de género" de 2022 indicó que se necesitarán 151 años para eliminar la brecha de participación económica y de oportunidades entre hombres y mujeres.4

Cuando se excluye a las mujeres del ecosistema empresarial, las empresas y los inversores pierden una gran oportunidad de inversión. En Europa, por ejemplo, los estudios demuestran que aunque las mujeres obtienen la mitad del capital de inversión en comparación con los hombres, sus empresas generan el doble de ingresos por cada dólar invertido. 5

En consonancia con su misión de enriquecer la vida de las mujeres, Mary Kay y sus socias se centran en promover el espíritu empresarial de las mujeres y en apoyar a las empresarias establecidas o aspirantes a serlo dondequiera que vivan.

Gracias al reconocimiento de que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son facilitadores y aceleradores críticos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés), la estrategia de sostenibilidad de Mary Kay a 10 años que se lanzó en 2021, Enriqueciendo Vidas Hoy para un Mañana Sostenible, se fundamenta en una fuerte perspectiva de igualdad de género y en un compromiso clave para empoderar a 5 millones de mujeres en todo el mundo para el año 2030 mediante iniciativas y asociaciones clave. Promover la participación económica de las mujeres no solo es bueno para el crecimiento sostenible, sino que también garantiza que nadie se quede atrás, un principio clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“Inspiradas en nuestra misión como empresa de desarrollo empresarial fundada por una mujer para mujeres, creemos que debemos invertir en las mujeres y darles poder para que obtengan todos los beneficios de su participación económica, no solo en la economía sino en la sociedad en general. Estamos transformando el panorama de las mujeres emprendedoras abordando las barreras a las que se enfrentan mediante asociaciones clave destinadas a alterar el statu quo”, afirmó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc.

Entre las asociaciones más destacadas que se están llevando a cabo para fomentar el espíritu empresarial de las mujeres en todo el mundo se encuentran:

Los logros clave a través de women’s entrepreneurship accelerator incluyen:

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, ha sido un parteaguas en el mundo empresarial, fundó la compañía de belleza de sus sueños en 1963 con una misión: Enriquecer la Vida de las Mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria con millones de miembros de la Fuerza de Ventas independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y fragancias de vanguardia. Mary Kay cree en enriquecer vidas hoy para un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, promover la igualdad de género, proteger a los sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los niños a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntranos en Facebook, Instagram, y LinkedIn o síguenos en Twitter.

________________

1 Harvard Business Review. 2013. "El auge mundial de las mujeres empresarias". 2 BNP Paribas Wealth Management. 2020. "2020 Global Entrepreneur Report". Según el Informe 2020, el 54 % de las mujeres empresarias señalaron que, más allá de los ingresos, la reducción de su huella de carbono es su principal medida de éxito en la inversión, en comparación con solo el 41 % de los hombres. 3 Banco Mundial. 2022. "La mujer, la empresa y la ley 2022". 4 Foro Económico Mundial. 2022. "Informe sobre la brecha mundial de género 2022". 5 Banco Europeo de Inversiones. 2020. "Financiación de las mujeres empresarias: Cómo potenciar el crecimiento". 6 Los socios son: la China Women’s Development Foundation (Fundación para el Desarrollo de la Mujer de China), China International Center for Economic and Technical Exchanges (Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China), Women’s Federation of Yunnan Province (Federación de Mujeres de la provincia de Yunnan) y el Gobierno del condado de Yongren. La Fundación para el Desarrollo de la Mujer de China, el Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China, la Federación de Mujeres de la Provincia de Yunnan y el Gobierno del Condado de Yongren.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

