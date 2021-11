Mary Kay Inc. anima a los jóvenes emprendedores a luchar por la igualdad de género en el lugar de trabajo a través de la Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) World Series of Innovation Challenge

Dallas--(business wire)--nov. 5, 2021--

Mary Kay Inc., defensora corporativa líder del emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres, anunció hoy su Desafío de la Serie Mundial de Innovación (World Series of Innovation, WSI) en asociación con la Red para la Enseñanza del Emprendimiento (Network for Teaching Entrepreneurship, NFTE). En su segundo año de asociación con NFTE, Mary Kay patrocinó la World Series of Innovation de NFTE 2021, una experiencia educativa global que invita a jóvenes de 13 a 24 años a canalizar su pensamiento crítico y sus habilidades de resolución de problemas para encontrar soluciones a los mayores desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad y ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) de la ONU mientras se fomenta una mentalidad empresarial.

El Desafío de la World Series of Innovation de Mary Kay alienta a jóvenes de todo el mundo a presentar soluciones innovadoras para abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género. Específicamente, este desafío pide a los estudiantes que piensen en formas de promover la igualdad en el lugar de trabajo y garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades económicas para mujeres y niñas. Antes de la Covid, décadas de datos demostraron el aumento de mujeres en la fuerza laboral, aunque la brecha salarial persistió, y que cada año se incorporan más mujeres al mercado laboral. Pero la pérdida de puestos de trabajo por la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres y, desde 2020, el ascenso cuesta arriba hacia la igualdad de la fuerza laboral se ha acentuado aún más.

“Mary Kay conoce la importancia del espíritu empresarial y el papel que desempeña en el mundo de hoy y en el futuro, por lo que invertimos anualmente en programas e iniciativas para ayudar a empoderar a mujeres y niñas de todo el mundo”, dijo Deborah Gibbins, directora de operaciones para Mary Kay Inc. “Queremos ayudar no solo a brindar oportunidades educativas, sino ayudarlas a perseguir sus sueños en todo el mundo. Estamos más que emocionados por este desafío, tan conectado con la misión principal de nuestra empresa”.

NFTE es una organización sin ánimo de lucro educativa internacional enfocada en llevar el espíritu empresarial a jóvenes de comunidades de bajos ingresos. La World Series of Innovation (WSI) propone desafíos patrocinados por corporaciones para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Con un alcance de 100 000 estudiantes a nivel internacional, en 2020, NFTE recibió casi 4000 ideas presentadas por estudiantes participantes de todo tipo de procedencias en el Desafío de la WSI y casi 350 estudiantes participaron en el desafío patrocinado por Mary Kay para abordar el Objetivo de Desarrollo sostenible 12: Producción y consumo responsables. Los tres ganadores del Desafío Mary Kay de 2020 fueron:

“Apoyar el desarrollo empresarial de los jóvenes es fundamental para ayudar a construir un mundo mejor para las generaciones futuras”, dijo J.D. LaRock, presidente y director ejecutivo de NFTE. “Todos los años, nos siguen inspirando las innovadoras ideas que la próxima generación de emprendedores vislumbra, y estamos deseando ver todas las nuevas ideas de los competidores de Serie Mundial de Innovación (WSI) en 2021. Agradecemos a Mary Kay Inc. su apoyo durante el segundo año que plantea este desafío global crítico para ayudar a promover la igualdad en el lugar de trabajo y lograr la igualdad de acceso a las oportunidades económicas para mujeres y niñas”.

Además de la World Series of Innovation, Mary Kay apoyó el programa Emprendimiento en todas las escuelas de NFTE, llevando el viaje emprendedor a través del plan de estudios a los estudiantes de los EE. UU. e internacionalmente, y patrocinó los Desafíos Regionales de Emprendimiento Juvenil de NFTE, donde los estudiantes presentan oportunidades comerciales para obtener capital inicial en un entorno competitivo.

La Citi Foundation presenta la World Series of Innovation NFTE 2021 y presenta desafíos de Bank of the West, Citi Foundation, Ernst & Young LLP (EY US), Mary Kay, Inc., Maxar Technologies, PIMCO y Saint-Gobain. Los desafíos lanzados el 15 de septiembre y las inscripciones vencen el 15 de diciembre. El juicio comienza en enero de 2022. Los finalistas se anunciarán en febrero y los ganadores el 31 de marzo.

Para obtener más información sobre la World Series of Innovation (WSI) y todos los desafíos, visite https://innovation.nfte.com.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 56 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Para más información sobre Mary Kay, visite www.marykayglobal.com

Sobre nfte

Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) es una organización global sin ánimo de lucro que proporciona educación empresarial de alta calidad a estudiantes de escuela secundaria de comunidades de bajos recursos, así como programas para estudiantes universitarios y adultos. NFTE llegará este año a más de 45 000 estudiantes y ofrece programas en 25 estados de los EE. UU. y en 20 países más. Desde nuestra fundación, hemos educado a más de un millón de estudiantes a través de programas escolares, extracurriculares, universitarios y campamentos de verano, que ofrecemos personalmente y en línea. Para obtener más información sobre cómo promovemos el capitalismo inclusivo y construimos la próxima generación de emprendedores diversos, visite www.nfte.com.

