Mary Kay Inc., una marca de belleza internacional y defensora del empoderamiento de la mujer, se complace en anunciar su participaci贸n en Global Shea Alliance (GSA), una asociaci贸n industrial sin fines de lucro que dise帽a, desarrolla y ofrece estrategias que impulsan una industria competitiva y sostenible del karit茅 a nivel mundial. Esta nueva asociaci贸n se alinea con el compromiso de Mary Kay con la sostenibilidad y su misi贸n de empoderar a las mujeres de todo el mundo.

Los valores fundamentales de GSA se basan en la promoci贸n de una cadena de valor inclusiva, que fomenta una industria precompetitiva impulsada por las empresas y garantiza la sostenibilidad y la confidencialidad en todas las transacciones con sus partes interesadas.

鈥淣os complace unirnos con Global Shea Alliance,鈥 expres贸 Deborah Gibbins, directora operativa de Mary Kay. 鈥淓sta alianza representa un paso importante en nuestro camino de promoci贸n de pr谩cticas de belleza sostenibles. Al colaborar con GSA, deseamos aprovechar a煤n m谩s el potencial transformador del karit茅 en productos para el cuidado de la piel y productos cosm茅ticos.鈥

Mamatou Djaffo, presidenta de Global Shea Alliance, expres贸 su entusiasmo por esta nueva alianza. "Damos una cordial bienvenida a Mary Kay Inc", afirm贸 Mamatou Djaffo. "Su excelente reputaci贸n como defensores de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad se ajusta perfectamente a nuestra misi贸n. Nos entusiasma la posibilidad de colaborar con Mary Kay para impulsar un cambio positivo sustancial en la industria cosm茅tica. Juntos aspiramos a establecer nuevos est谩ndares industriales de responsabilidad social y ambiental, trascendiendo la belleza para empoderar a las personas, promover la sostenibilidad y fomentar un futuro m谩s resiliente para los millones de mujeres cuyo sustento proviene del karit茅.鈥

El pr贸ximo a帽o, esta interesante asociaci贸n entre Mary Kay Inc. y Global Shea Alliance liderar谩 iniciativas para mejorar el bienestar econ贸mico de recolectores y procesadores del karit茅 y emprender esfuerzos cruciales a fin de recuperar las 谩reas verdes degradadas de 脕frica Occidental.

A principios de este mes, Mary Kay recibi贸 a Aaron Adu, director general de GSA, y a Olawunmi Osholake, directora general adjunta de GSA, en su f谩brica, el Centro de Producci贸n / I+D Richard R. Rogers (R3) en Lewisville, Texas, EE. UU. Los visitantes recorrieron las instalaciones y luego mantuvieron una reuni贸n para explorar sinergias y oportunidades de compromiso.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fund贸 la marca de belleza de sus sue帽os en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sue帽o se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en m谩s de 35 pa铆ses. Durante 60 a帽os, la oportunidad de Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a trav茅s de la educaci贸n, la tutor铆a, la promoci贸n y la innovaci贸n. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detr谩s de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de maquillaje, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el c谩ncer y el maltrato dom茅stico y motivar a los j贸venes a perseguir sus sue帽os. Obtenga m谩s informaci贸n en marykayglobal.com, puede encontrarnos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o seguirnos en X (conocido anteriormente como Twitter).

Acerca de Global Shea Alliance

GSA es una asociaci贸n industrial sin fines de lucro que cuenta con 919 miembros de 39 pa铆ses, entre ellos recolectoras y procesadoras, marcas y minoristas, proveedores de materias primas, miembros de la sociedad civil, instituciones de investigaci贸n y autoridades responsables. A trav茅s de asociaciones p煤blico-privadas, GSA promueve la sostenibilidad de la industria, las pr谩cticas y los est谩ndares de calidad y la demanda del karit茅 en productos alimenticios y cosm茅ticos. Para m谩s informaci贸n, visite https://globalshea.com.

