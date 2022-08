Mary Kay Inc. destaca su estrategia sostenible global en la Conferencia Internacional sobre el Futuro Sostenible en Praga, República Checa

Dallas--(business wire)--ago. 30, 2022--

Todos tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y el mundo que nos rodea. La sostenibilidad debe ser un esfuerzo concertado y un compromiso global. A finales de junio, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre el Futuro Sostenible, patrocinada por Mary Kay Inc., en el histórico Palacio Martinic, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Líderes del pensamiento, expertos, empresas y ejecutivos sin fines de lucro de varias industrias acudieron a suelos históricos para compartir, establecer contactos y educar a las audiencias sobre estándares innovadores y sostenibles para implementar con éxito en la lucha por preservar los valiosos recursos del mundo para las generaciones actuales y futuras.

“Because of our global footprint, we know our moral imperative is to continue Mary Kay’s legacy of doing the right thing – today, tomorrow, always. We are focused on efficient manufacturing operations by reducing our environmental impact and identifying opportunities for resource improvement. We are challenging ourselves to further entrench sustainable practices in our business through product development, design, responsible sourcing, and mitigation of plastic pollution,” said Edita Szaboova, General Manager of Mary Kay Czech Republic and Slovakia. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

Mary Kay Inc., una defensora de la sostenibilidad desde hace mucho tiempo, se adelantó al evento al anunciar su nueva estrategia de sostenibilidad en 2021: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sostenible). Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow se desarrolló con las partes interesadas clave de la compañía y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que convierte a Mary Kay en una parte clave de una coalición global para lograr cambios para un futuro mejor.

La Conferencia Internacional sobre el Futuro Sostenible fue organizada por Startup Disrupt, un mercado global para empresas emergentes que desean ayudar a una nueva generación de fundadores, ingenieros, desarrolladores, innovadores tecnológicos y a otros a tener éxito. El evento se centró en los temas de las ciudades inteligentes (infraestructura, desarrollo), movilidad eléctrica (movilidad electrónica, energía y recursos renovables, economía y política), negocios sostenibles (medio ambiente, taxonomía, finanzas sostenibles) y vida sostenible (agrotecnología, desperdicio de alimentos, disrupción de la moda, agricultura inteligente).

Oradores con diversos antecedentes y experiencias compartieron su sabiduría en la conferencia Futuro Sostenible y representaron a varios sectores, como fundadores de empresas emergentes, ejecutivos de grandes y pequeñas empresas, ministerios, asociaciones, sindicatos, cámaras, grupos de inversión, legisladores (Comisión Europea), institutos científicos y de investigación, universidades y organizaciones sin fines de lucro.

“La estrategia de sostenibilidad global de Mary Kay, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, está anclada en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social”, señaló Edita Szaboova, gerenta general de Mary Kay en la República Checa y Eslovaquia. “Debido a nuestra huella global, sabemos que nuestro imperativo moral es continuar con el legado de Mary Kay de hacer lo correcto, hoy, mañana y siempre. Estamos enfocados en operaciones de fabricación eficientes al reducir nuestro impacto ambiental e identificar oportunidades para mejorar los recursos. Nos desafiamos a nosotros mismos para afianzar aún más las prácticas sostenibles en nuestro negocio a través del desarrollo de productos, el diseño, el abastecimiento responsable y la mitigación de la contaminación plástica”.

“¡No hay un Planeta B! Siempre debemos tener presente este lema. Dentro de la Unión Europea, muchas empresas se centran en las prácticas comerciales sostenibles. En la Conferencia Internacional sobre el Futuro Sostenible, mostramos lo mejor de lo que hemos logrado aquí en la República Checa y, al mismo tiempo, inspiramos las mejores prácticas en todo el mundo. Mary Kay, con su sólida visión de la sostenibilidad, es una fuerza emergente con la que asociarse”, afirmó Patrik Juránek, fundador y director ejecutivo de Startup Disrupt.

La próxima cumbre organizada por Startup Disrupt tendrá lugar en la República Checa el 13 de septiembre en el Palacio Clam-Gallas de Praga. El tema de la cumbre es Diversidad, que reunirá a más de 50 oradores principales de una variedad de marcas checas y globales. Los oradores y líderes de opinión participarán en paneles de discusión sobre una amplia gama de temas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI): Sesgos y Microagresión; Empleo de Personas con Discapacidad; Diseño e Innovación Inclusivos, y Empoderamiento de la Mujer, solo por nombrar algunos. Virginie Naigeon-Malek, directora global de Sostenibilidad e Impacto Social de Mary Kay Inc., hablará en la cumbre sobre el tema del empoderamiento de las mujeres y las adquisiciones con perspectiva de género como una estrategia poderosa para el crecimiento sostenible inclusivo.

“A nivel mundial, 1 de cada 3 empresas son propiedad de mujeres. Sin embargo, en promedio, las empresas propiedad de mujeres en todo el mundo obtienen menos del 1 % de todos los gastos de adquisiciones de las grandes corporaciones y los gobiernos”, dijo Virginie Naigeon-Malek. “Estas dos estadísticas son dos caras de la misma moneda: la impactante realidad en una diapositiva y la tremenda oportunidad por delante en la otra. Las políticas y prácticas de adquisiciones efectivas se pueden utilizar como una estrategia poderosa para apoyar a las mujeres empresarias en nuestro esfuerzo por reconstruir a partir de los impactos económicos de la pandemia y repensar las prácticas comerciales con una mentalidad DEI, a fin de cambiar hacia un crecimiento inclusivo. Esta brecha masiva en la representación brinda la oportunidad de avanzar en la acción hacia el apoyo de las empresas propiedad de mujeres en todo el mundo, una oportunidad única no solo para reconstruir mejor sino, lo que es más importante, para reconstruir en igualdad”.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

Startup Disrupt se fundó en 2020 y se dedica a ayudar a los disruptivos empresariales y tecnológicos a cambiar la “antigua” forma de pensar de las industrias, productos y servicios. La idea ha sido construida por personas de comunidades emprendedoras globales y entusiastas de los emprendimientos empresariales. El propósito de Startup Disrupt es convertirse en una plataforma de inicio diseñada para brindar conocimiento, inspiración y conexión a emprendedores, fundadores de empresas emergentes, innovadores tecnológicos y comunidades de emprendimientos empresariales de todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.startupdisrupt.com/.

