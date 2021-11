Mary Kay Inc., en asociación con The Nature Conservancy, apoya un proyecto dirigido por mujeres emprendedoras para mejorar la seguridad del agua en Monterrey

MONTERREY, México--(BUSINESS WIRE)--nov. 3, 2021--

Mary Kay Inc. se enorgullece de anunciar el patrocinio, en asociación con The Nature Conservancy, de un proyecto para mejorar la seguridad del agua en Monterrey. El proyecto, liderado por un grupo de mujeres emprendedoras, se enfoca en restaurar especies locales de árboles en las áreas circundantes de la ciudad de Monterrey para ayudar a mantener los servicios ecosistémicos, disminuir el riesgo y el impacto de inundaciones en la ciudad y restaurar los bosques degradados en la región.

Mary Kay Inc. has produced a short film in partnership with The Nature Conservancy to help tell the story of empowerment and natural conservation of Angelica and Mujeres Unidas Para La Conservación de Laguna de Sanchez. (Photo: Mary Kay Inc.)

La ciudad de Monterrey alberga actualmente a cuatro millones de personas. Ubicada en un área naturalmente propensa a eventos hidrometeorológicos extremos como huracanes e inundaciones, la ciudad se enfrenta a menudo a serios desafíos en el suministro de agua. Cerca de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, una reserva natural protegida que representa alrededor del 60% del agua que llega a la ciudad. El área también apoya el control de la escorrentía de aguas pluviales intensas que impactan a las personas, el ganado local y la infraestructura urbana. Para mantener la resiliencia ambiental, es necesario restaurar la cobertura vegetal y garantizar la producción de plantas nativas en los viveros. Si bien la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP) ha establecido normas que exigen el uso de especies nativas para la reforestación, los viveros forestales de la región no tienen la capacidad para atender esta demanda. El área también ofrece muy pocas oportunidades para que los agricultores locales desarrollen actividades económicas autosostenibles.

“Estamos muy contentos de poder contar con esta ayuda que nos anima a seguir trabajando en beneficio de la naturaleza y poder generar recursos que mejoren nuestra economía local”, dijo Doña Angélica, líder de Mujeres Unidas para la Conservación de Laguna de Sánchez, una de las organizaciones socias de The Nature Conservancy en México. “Con esta ayuda podremos reducir los costos de producción de las plantas que se utilizarán en futuras reforestaciones”.

Mary Kay y The Nature Conservancy están apoyando a un grupo de mujeres emprendedoras en la comunidad de Laguna Sánchez que están liderando una iniciativa única para combatir estos desafíos. Este grupo de terratenientes está produciendo varias especies nativas de plantas para ser utilizadas en proyectos de reforestación en el parque nacional. El proyecto no solo abordará la creciente necesidad de estas especies, sino que también mejorará los medios de vida de sus familias y miembros de la comunidad rural. Su vivero forestal tiene la capacidad de cultivar alrededor de 45.000 árboles por año, entre los que se encuentran el pino blanco ( Pinus pseudostrobus ) y el pino piñonero ( Pinus cembroides ). Estas especies, incluidas en una herramienta científica desarrollada por The Nature Conservancy para la restauración ecológica en el área, son conocidas por prevenir la erosión, promover la infiltración de agua, la tolerancia a la sequía y tienen la capacidad de volver a crecer.

“Empoderar a las mujeres y preservar los recursos de la Tierra son dos de los pilares del propósito de Mary Kay”, dijo Deborah Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “Como defensora del liderazgo de las mujeres, estamos muy orgullosas de ver cómo estas líderes locales están dirigiendo el cambio en nuestra comunidad, desempeñando un papel fundamental en la preservación de nuestro recurso natural más valioso y fomentando un futuro sostenible para miles de familias en la región”.

Para ayudar a contar la historia de empoderamiento y conservación natural de Angélica y Mujeres Unidas para la Conservación de Laguna de Sánchez, Mary Kay Inc. ha producido un cortometraje en asociación con The Nature Conservancy. Escrito, dirigido y producido por un equipo de mujeres, Forest of Hope es un viaje a la primera línea de batalla para salvar nuestro planeta de las inminentes amenazas del cambio climático y el comportamiento humano destructivo, donde vemos la diferencia que un grupo de mujeres conservacionistas puede hacer. Mire el tráiler de Forest of Hopeaquí.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 56 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Para más información sobre Mary Kay, visite www.marykayglobal.com

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, y ayudando a hacer que las ciudades sean más sustentables. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para conocer más, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

