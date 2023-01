Mary Kay Inc. Las fundaciones patrocinadas por la empresa dan millones en apoyo a las causas de las mujeres de todo el mundo

Dallas--(business wire)--ene. 12, 2023--

Durante todo el 2022, la icónica marca de belleza Mary Kay -junto con sus fundaciones patrocinadas por la empresa- dieron más de 3 millones de dólares para apoyar a las causas de las mujeres en todo el mundo.

Cuando Mary Kay Ash, legendaria empresaria y fil√°ntropa, abri√≥ su empresa en 1963, so√Īaba con empoderar a las mujeres a nivel internacional a trav√©s del esp√≠ritu emprendedor, la innovaci√≥n, el arduo trabajo y la cultura de retribuci√≥n. Casi 60 a√Īos despu√©s, los empleados de Mary Kay, las consultoras de belleza independiente y los miembros de la comunidad global mantienen vivo su sue√Īo a trav√©s de generosas contribuciones a cuatro fundaciones patrocinadas por la empresa que brindan apoyo impactante a las mujeres y sus familias con necesidades.

Los informes completos de la fundación se pueden ver aquí. Esto es lo que hicieron en 2022:

C√°nceres que afectan a mujeres

Violencia basada en el género

Mujeres y sus familias

Mary Kay China y sus programas y fondos patrocinados por la empresa brindaron apoyo a través de los siguientes esfuerzos:

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación.

