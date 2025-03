Mary Kay Inc. nombra a Tara Eustace directora de Oportunidades y Ventas

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--mar. 5, 2025--

Para promover su crecimiento futuro , la compañía icónica de belleza y emprendimiento Mary Kay ha anunciado hoy el nombramiento de Tara Eustace en el cargo de directora de Oportunidades y Ventas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250305445979/es/

To empower future growth, iconic beauty and entrepreneurship company Mary Kay announced today the appointment of Tara Eustace as Chief Opportunity and Sales Officer. As International Women's Day (IWD) approaches, this leadership appointment by the Chief Executive officer, Ryan Rogers, honors Mary Kay Ash’s legacy of empowering women. A trailblazer and long-time Mary Kay executive, Eustace will lead the Global Opportunity and Sales organization with a core mission: to put the “Mary Kay Opportunity” at the center of all entrepreneurial business strategies. She will oversee all Mary Kay regions leading the team of region presidents and general managers in over 40 markets around the world (Photo: Mary Kay Inc.).

Eustace, pionera y ejecutiva histórica de Mary Kay, dirigirá la organización global de Oportunidades y Ventas con una misión central: poner la "Oportunidad Mary Kay" en el centro de todas las estrategias empresariales. En ese sentido, supervisará todas las regiones de Mary Kay y dirigirá el equipo de presidentes de región y gerentes generales en más de 40 mercados de todo el mundo.

La flamante organización de Eustace apuntará a transformar la experiencia de las consultoras de belleza independientes (IBC), elevándolas como asesoras personales de belleza para la cartera de productos, la marca y las oportunidades Mary Kay. Con esta misión principal en mente, Eustace invitará a la próxima generación a subirse a bordo para este viaje empresarial. Para lograr esta visión, ella y su equipo empoderarán digitalmente a todas las generaciones de IBC, dándoles la oportunidad de conectar sus negocios con los consumidores al brindarles la capacitación digital, herramientas digitales innovadoras y soluciones de comercio electrónico que necesitan a través de plataformas y canales integrados.

Eustace se encargará de concretar la racionalización de las operaciones de ventas globales en cuatro áreas estratégicas: desarrollo y educación de la fuerza de ventas global, experiencia de la fuerza de ventas global, perspectivas y análisis de la fuerza de ventas global y comercio y comunicaciones sociales de la fuerza de ventas global. En este marco, se destaca el compromiso de ampliar la presencia de Mary Kay para empoderar a las mujeres y que puedan lograr el sueño de ser dueñas de sus pequeños negocios estén donde estén.

"Tara y su equipo van a concretar la misión de avivar la pasión en torno a la oportunidad Mary Kay, poniéndola como fundamento de todo lo que hacemos", aseguró Ryan Rogers, director ejecutivo (CEO) de Mary Kay. "Gracias a su mentalidad emprendedora y visionaria, sumada a su trayectoria de irrupción en nuevos mercados, Tara será fundamental para darle forma al futuro del negocio de nuestras consultoras de belleza independientes y sus clientas, al aprovechar la tecnología y elevar nuestra incomparable experiencia a nuevas cotas en los sectores de la belleza y la venta directa".

Eustace ha ocupado diversos cargos de liderazgo en todo el mundo a lo largo de sus más de treinta años de carrera. Ha asumido un compromiso inquebrantable con el empresariado femenino que ha contribuido a remodelar la industria de la venta directa, tocando la vida de millones de mujeres, desde el crecimiento personal hasta las recompensas financieras y mucho más. Eustace ha liderado el crecimiento de Mary Kay en Europa y otras regiones, encabezando las expansiones más recientes de Mary Kay a Hungría en 2023 y Kirguistán en 2024.

"Cuando Mary Kay Ash fundó nuestra compañía, sabía que no existía una oportunidad mejor que la nuestra para las mujeres. Me llena de energía poder activar la innovación, empoderar a nuestras consultoras de belleza independientes para que vendan con confianza estén donde estén y conectar a la próxima generación con una oportunidad de ingresos vibrante, sostenible y dinámica", señaló Tara Eustace, directora de Oportunidades y Ventas de Mary Kay. "Cada una de nuestras consultoras de belleza independientes es dueña de una pequeña empresa que se beneficia directamente de la venta de productos Mary Kay. Cuando los clientes locales compran productos de las consultoras de belleza independientes, apoyan a una familia. Y cuando apoyan a una familia, apoyan un sueño".

Eustace es licenciada en Estudios Rusos y Relaciones Internacionales, graduada en la Universidad de Virginia (Estados Unidos). Integra de la junta directiva de la Asociación Europea de Venta Directa (Seldia).

Se acerca el Día Internacional de la Mujer (DIM) y en ese sentido, este nombramiento en un cargo directivo de Ryan Rogers rinde homenaje al legado de Mary Kay Ash, es decir, empoderar a las mujeres. En Mary Kay, las mujeres representan el 54 % del equipo ejecutivo, el 63 % de la plantilla global y el 63 % del equipo de I+D 1.

¿Sabía usted que...?

Casi el 30 % de las personas que emprendieron un negocio Mary Kay a través del cuerpo de ventas en el último año tienen menos de 35 años 2.

En 2023 y otra vez 2024, Mary Kay fue nombrada la marca de venta directa número 1 de productos de cuidado de la piel y cosméticos de color a nivel mundial por Euromonitor International 3.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras que rompió el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con el objetivo de enriquecer la vida de las mujeres. Hoy ese sueño se ha convertido en una compañía global con un cuerpo de ventas compuesto por millones de vendedoras independientes en más de 40 mercados. Durante más de 60 años, Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que se hagan cargo de definir su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay invierte en la ciencia que hay detrás de la belleza y fabrica productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay considera que hay que preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y la violencia doméstica y animar a los jóvenes a trabajar para concretar sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en X.

______________________________ 1 Fuente: Representación y liderazgo de las mujeres en Mary Kay (mayo de 2024) 2 Fuente: Datos de Estados Unidos de Mary Kay Inc. 2024 3 Fuente: "Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2024 Edition, value sales at RSP, 2023 data”

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250305445979/es/

CONTACT: Mary Kay Inc. Corporate Communications

newsroom.marykay.com

972-687-5332 o media@mkcorp.com

KEYWORD: NORTH AMERICA UNITED STATES ASIA PACIFIC AUSTRALIA AUSTRALIA/OCEANIA TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: COSMETICS RETAIL LUXURY CONSUMER WOMEN SPECIALTY

SOURCE: Mary Kay Inc.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/05/2025 09:58 PM/DISC: 03/05/2025 09:58 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250305445979/es