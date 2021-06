Mary Kay Inc., productora ejecutiva del documental galardonado “Guardians of the Gulf”, se une a la iniciativa CEO Water Mandate y los principios de sostenibilidad del océano del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Dallas--(business wire)--jun. 8, 2021--

Para celebrar el Día Mundial de los Océanos, Mary Kay Inc., defensora de la conciencia ambiental y la responsabilidad corporativa a nivel global, anunció hoy su compromiso con dos causas fundamentales para proteger los vías navegables del mundo: la iniciativa CEO Water Mandate y los principios de sostenibilidad del océano del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Las novedades se presentaron en medio del festival estadounidense de la producción de Mary Kay, Guardians of the Gulf, un revelador documental que explora la relación tumultuosa entre el Golfo de México y los conservacionistas determinados a protegerlo.

The Sustainable Ocean Principles of the United Nations Global Compact are a framework for responsible business practices in the Ocean across sectors and geographies.

CEO Water Mandate es una iniciativa especial del secretario general y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que se implementó en asociación con Pacific Institute. La iniciativa movilizó a una gran cantidad de líderes comerciales para abordar los desafíos hídricos a nivel mundial a través de la gestión corporativa del agua, en asociación con las Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil y otras partes interesadas. Se brinda patrocinio a las empresas comprometidas a tomar medidas con respecto a seis elementos clave y enviar un informe anual del progreso.

Los principios de sostenibilidad del océano del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, elaborados junto con 300 partes interesadas, ofrecen un marco para las prácticas comerciales responsables dentro del océano en todos los sectores y geografías. Están basados en los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, laborales y ambientales, y de anticorrupción, y tienen el fin de complementarlos. Patrocinan los principios de sostenibilidad del océano y se trata de un compromiso ambicioso asumido por empresas de todos los tamaños, sectores y niveles de desarrollo de la gestión del océano. Con este anuncio, Mary Kay se une a los líderes comerciales de todo el mundo para establecer expectativas claras y comunes a lo largo de la industria con el fin mantener un océano sano y productivo.

“La salud de nuestros océanos determina la salud de nuestro planeta”, comentó Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “El agua es el recurso más valioso de la tierra, por lo que es fundamental que apoyemos de forma activa las iniciativas de conservación. Con la producción de Guardians of the Gulf, la empresa se convirtió en signataria de estas iniciativas junto con cientos de otras compañías porque estamos comprometidos a crear conciencia sobre las amenazas que enfrentan nuestras vías navegables. A través de estas importantes iniciativas, Mary Kay tiene el plan de avanzar con la conservación de ecosistemas y biodiversidad en su huella global”.

Filmado, dirigido y producido por un equipo integrado únicamente por mujeres, Guardians of the Gulf se ha proyectado en casi una docena de festivales de cine y hace poco recibió dos premios Telly Awards, uno por distribución directa general de la naturaleza y otro por distribución directa general/documental de la fauna silvestre.

En espera del anuncio de su estrategia de sostenibilidad global, que se dará más adelante este año, Mary Kay trabajará con la iniciativa CEO Water Mandate y los principios de sostenibilidad del océano del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para continuar con su compromiso con la gestión del agua.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 57 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

