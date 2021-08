Mary Kay Inc. recibe varios premios por la labor comercial, la respuesta a la COVID-19 y las iniciativas de sostenibilidad

Dallas--(business wire)--ago. 11, 2021--

En 2021, Mary Kay Inc. continuó su compromiso de décadas de enriquecer la vida de las mujeres de todo el mundo, al fabricar productos irresistibles y desarrollar comunidades más saludables y sostenibles, incluso ante la COVID-19. En reconocimiento a los logros de Mary Kay durante los últimos seis meses, la marca ha obtenido varios prestigiosos premios en las categorías de negocios, ciudadanía corporativa y liderazgo de diversas organizaciones prestigiosas.

Mary Kay was named a Silver Globee® Winner in 3 categories at the 13th Annual 2021 Golden Bridge Business and Innovation Awards. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Los premios, que van desde el reconocimiento de la respuesta de la marca ante la COVID-19 hasta los galardones por un documental producido por Mary Kay sobre las iniciativas de preservación del golfo de México, destacan los valores comerciales inquebrantables de la compañía y su dedicación a los principios establecidos por la legendaria fundadora de la marca, Mary Kay Ash.

Los últimos premios incluyen los siguientes:

Premios a la respuesta a la COVID-19

Premios de la compañía

Premios a la sostenibilidad

Guardians of the Gulf, un documental impactante que explora la tumultuosa relación entre el golfo de México y los ecologistas decididos a protegerlo, ha recibido varios premios. Mary Kay Inc., sirve como productora ejecutiva y, con Media One en asociación con The Nature Conservancy, visitó las costas de Texas, Alabama y México para mostrar historias de la preservación del Golfo que frecuentemente se ignoran.

Reconocimiento al liderazgo

Acerca de Mary Kay

Como una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, Mary Kay Ash fundó su empresa de belleza hace casi 60 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez.

