Mary Kay Inc. y la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica se asociaron para conceder becas de investigación educativa en el ámbito de la salud y de las enfermedades de la piel

Mary Kay Inc., una de las empresas pioneras del mundo en el cuidado de la piel, en asociación con la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR, por sus siglas en inglés), anunció recientemente a los ganadores de la primera beca Mary Kay Skin Health/Skin Disease Research para la investigación de la salud y las enfermedades de la piel en un evento virtual especial previo al Primer Congreso Internacional de Sociedades en Investigación Dermatológica (International Societies for Investigative Dermatology conference) del mes de mayo. Los becarios son investigadores que llevan a cabo estudios revolucionarios sobre la salud y las enfermedades de la piel.

“Mary Kay se dedica a promover la investigación mundial sobre la salud de la piel y la nutrición. Sabemos que no podemos hacerlo solos. Por eso, es fundamental hacer colaboraciones entre industrias, instituciones académicas y médicos clínicos. Es un orgullo para nosotros asociarnos con la ESDR para otorgar las primeras becas Mary Kay-ESDR para la investigación sobre la salud y las enfermedades de la piel”, aseguró la Dra. Lucy Gildea, directora de innovación, producto y ciencia de Mary Kay. Asimismo, agregó: "Estas becas reúnen a esta gran comunidad en busca de una nueva inspiración para el futuro, y es un orgullo para Mary Kay poder ser parte. No podemos esperar para ver cómo los becarios contribuyen con mejores avances en materia de investigación para la salud de la piel".

Las becas Mary Kay-ESDR para la investigación sobre la salud y las enfermedades de la piel se anunciaron en la conferencia del año pasado en conjunto con la ESDR. La beca de US$20.000 se les otorgó a dos investigadores que condujeron un increíble trabajo en investigación dermatológica para descubrir nuevas perspectivas y estrategias inventivas. En los meses que siguieron a la conferencia de la ESDR 2022, la empresa tuvo postulaciones de científicos de todas partes de Europa.

Finalmente, se seleccionó a dos becarios:

“Felicitaciones a cada uno de nuestros becarios del año 2022”, comentó la Dra. Gildea. Además, agregó: “Cada uno de ellos fue elegido cuidadosamente en conjunto con la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica. Es un honor para nosotros apoyar su investigación”.

“En nombre del directorio de la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica, queremos agradecerle a Mary Kay por el apoyo a la Sociedad y felicitar a los becarios de este año por la enorme contribución que hacen a sus respectivos campos de investigación. Uno de los objetivos principales de nuestra Sociedad es promover los descubrimientos pioneros en investigación dermatológica y apoyar las actividades de los investigadores sobre los estudios cutáneos traslacionales", afirmó Eli Sprecher, el presidente del comité del programa científico de la ESDR.

El patrocinio y las becas, que se dieron a conocer antes del Congreso Internacional inaugural de Sociedades en Investigación Dermatológica en Tokio, conforman solamente el último esfuerzo de Mary Kay para reforzar su largo compromiso con el avance de la investigación y el desarrollo de la salud de la piel. Mary Kay cuenta con más de 1.600 productos patentados, tecnologías y diseños de paquetización en su cartera mundial.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash fue una de las primeras mujeres que pudo romper el techo de cristal y fundar la empresa de sus sueños para fabricar productos cosméticos en 1963 con un solo objetivo en mente: mejorar la vida de las mujeres. Ese sueño creció hasta convertirse en una empresa multimillonaria con millones de vendedores independientes que trabajan en más de 35 países. Al ser un emprendimiento de desarrollo empresarial, el compromiso de Mary Kay es empoderar a las mujeres en su camino hacia la independencia económica, a través de la educación, la mentoría, la defensa de sus derechos, las redes de apoyo y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que se encuentra detrás de la belleza y de la fabricación de productos de vanguardia para el cuidado de la piel, los cosméticos con color, los suplementos nutricionales y las fragancias. Mary Kay cree que debemos enriquecer las vidas de hoy para tener un mañana sostenible. Para hacerlo, trabaja en colaboración con organizaciones internacionales para enfocarse en generar un comercio de excelencia, apoyar las investigaciones para el cáncer, promover la igualdad de género, proteger a los sobrevivientes de la violencia doméstica, darles belleza a las comunidades y alentar a que los jóvenes sigan sus sueños. Para obtener más información, visite marykayglobal.com. También puede encontrarnos en Facebook,Instagram, y LinkedIn o puede seguirnos en Twitter.

Acerca de la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR)

La Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR) se fundó en el año 1970 y es una organización sin fines de lucro que promueve la ciencia básica y clínica relacionada con la dermatología. La ESDR es la sociedad de investigación dermatológica más grande de todo Europa, con unos 1.100 miembros actuales. Al apoyar la dermatología de investigación y la investigación de la piel, la ESDR contribuye a generar un conocimiento profundo sobre la homeostasis de la piel y a mejorar la salud de los pacientes que padecen enfermedades cutáneas y venéreas. La ESDR facilita el intercambio de información relevante sobre dermatología de investigación entre médicos clínicos y científicos de todo el mundo. Además, la ESDR organiza eventos educativos a lo largo del año para profundizar el conocimiento sobre la investigación dermatológica. Para obtener más información, visite https://esdr.org/

