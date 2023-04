Mary Kay y la Unión Internacional de Telecomunicaciones anuncian a las ganadoras del Desafío a la Innovación Digital del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres

Dallas--(business wire)--abr. 13, 2023--

ged tEn el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con el apoyo de Mary Kay Global, anunció las diez empresas ganadoras del Desafío a la Innovación Digital del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (WEA, por sus siglas en inglés) en un acto multitudinario celebrado en la sede de MetLife en Nueva York, que contó con la asistencia de representantes de las Naciones Unidas, el sector privado, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil. Tres empresas emergentes, Tiny Totos, Gwiji for Women y Health Innovation Exchange (HIEx), fueron galardonadas con el reconocimiento especial por sus mejores prácticas en la innovación.

The ten winning companies of the WEA Digital Innovation Challenge were invited to present their two-minute live pitches before an expert Grand Jury comprised of investors and cross-sectoral representatives.

Lanzado en diciembre de 2022 en la sede mundial de la UIT en Ginebra, el Desafío a la Innovación Digital del WEA recibió 250 candidaturas de empresas de 54 países pertenecientes a mujeres o con un mínimo de una mujer fundadora. Cada empresa mostró de qué forma su solución digital única tiene el potencial de fortalecer el espíritu empresarial digital, en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Desafío puso de manifiesto las características de un ecosistema emergente de empresas innovadoras digitales con una creatividad y un ingenio extraordinarios.

El Desafío es una iniciativa del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres1 (WEA), en colaboración con Mary Kay y llevada adelante por la UIT, en consonancia con la Alianza para la innovación y la iniciativa empresarial en aras del desarrollo digital, y tiene el objetivo, en última instancia, de crear un contexto propicio para las mujeres empresarias al abordar los obstáculos a la iniciativa empresarial de las mujeres, incluida la brecha de género digital, en complemento con el tema de la CSW67 de este año sobre innovación y tecnología desde una perspectiva de género.

Las soluciones digitales presentadas abarcaron desde una aplicación móvil educativa que permite el desarrollo del habla y el lenguaje de los niños en Filipinas, hasta un sistema de software para el seguimiento de los residuos empresariales en Uruguay, una solución digital para atender las necesidades de cuidado de niños para madres con bajos ingresos en Kenia o un programa de tutoría profesional en línea para mujeres en Kazajstán.

Entre los criterios de selección de las diez ganadoras, se encuentran:

- La viabilidad y escalabilidad de la solución tecnológica. - El grado de innovación digital demostrado. - El potencial de la solución para mejorar la vida de las personas, generar beneficios socioeconómicos y mover la aguja del desarrollo sostenible.

Las diez empresas ganadoras fueron invitadas a dar una presentación de dos minutos en directo ante un Gran Jurado de expertos, compuesto por inversionistas y representantes intersectoriales, cada uno de los cuales aportó su visión única basada en los criterios mencionados. Durante los próximos meses, las ganadoras tendrán acceso al “Programa acelerador del Desafío a la innovación digital”, donde recibirán capacitación para el desarrollo de sus capacidades, participarán en un campamento de entrenamiento virtual con el fin de ayudarles a perfeccionar sus planes de negocio, recibirán tutoría especializada y tendrán acceso a una red de agentes de cambio. Luego de esto, las ganadoras seleccionadas participarán en el prestigioso Foro Mundial de Innovación de la UIT, a finales de este año, y se unirán a una comunidad de práctica para explorar formas de superar la brecha de la innovación digital y abordar los desafíos mundiales.

Entre los miembros del Gran Jurado figuran:

En primer lugar, Tiny Totos es una empresa social keniana que trabaja para garantizar el cuidado infantil de calidad. Al brindar capacitación, acceso al capital, una red y una plataforma tecnológica, ayuda a las guarderías a tener éxito y, a su vez, permite aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad de los servicios de guardería en el país. Health Innovation Exchange (HIEx) y Gwiji for Women, las dos finalistas, también abordan importantes problemas sociales. HIEx identifica los desafíos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios y conecta a organizaciones innovadoras con los principales agentes del ecosistema sanitario, particularmente en África y Asia, para ofrecer soluciones que mejoren el acceso a una atención médica de calidad. Gwiji for Women es una empresa tecnológica emergente que aborda los obstáculos para la participación de las mujeres con bajos ingresos en el mercado laboral de Kenia. Identifica, evalúa, capacita y empodera a mujeres de entornos socioeconómicos bajos, como limpiadoras ocasionales, poniéndolas en contacto con posibles clientes a través de una aplicación móvil.

El Desafío a la Innovación Digital del WEA se celebró con el telón de fondo de un contexto económico en rápida evolución que ha visto el auge de las tecnologías digitales y el crecimiento de una economía digital. Reconociendo el potencial de la aceleración digital para perpetuar las desigualdades, el Desafío presentó una oportunidad para debatir la digitalización como una barrera para el estatus económico de las mujeres.

¿lo sabía?:

Los tres principales obstáculos a los que se enfrentan las emprendedoras digitales para comercializar sus productos y servicios son los siguientes:

- Falta de capital e inversión para expandir sus negocios 2 - Acceso limitado a la conectividad y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) - Oportunidades para aprender las habilidades críticas necesarias para competir en la economía digital 3

Al conocer la manera en la que las soluciones presentadas durante el Desafío están cambiando indiscutiblemente el mundo para mejor, el director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, Dr. Cosmas Zavazava, recalcó la centralidad y la importancia crítica de la innovación digital en el contexto actual, añadiendo que “las innovaciones inclusivas y equitativas nos ayudarán a recorrer un nuevo mundo digital que es cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo”. Al abordar la brecha de género que limita los ecosistemas de innovación y, en última instancia, debilita las economías y las sociedades, el Dr. Zavazava reclamó mayores esfuerzos para derribarla, “para ayudar a protegernos de crisis socioeconómicas como las que hemos vivido”.

Durante su participación en el evento, Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay, reclamó la acción inmediata “para revertir la tendencia actual de innovaciones sin perspectiva de género y corregir la brecha de género digital que existe en el acceso a las tecnologías, así como en la educación y las competencias digitales”. Ante la magnitud del desafío, invitó a “más socios intersectoriales a aunar esfuerzos para crear condiciones que permitan a las mujeres empresarias innovar, competir y prosperar”.

Una de los siete miembros del gran jurado, Tess Mateo, inversora con impacto sostenible ambiental, social y de gobierno, delegada de EE. UU. del W20 en el G20, elogió el Desafío por fortalecer el ecosistema de innovación digital para las empresas dirigidas por mujeres, señalando: “Este Desafío a la Innovación Digital, que recibió más de 200 candidaturas de empresas de 54 países, muestra lo crítica que es la innovación impulsada por el espíritu empresarial para el crecimiento económico y la inclusión digital. Ha sido un honor para mí formar parte del jurado y escuchar las 10 propuestas ganadoras, cada una referida a una solución digital única para generar un ecosistema más inclusivo en términos de género. Sus soluciones están cambiando indiscutiblemente el mundo para mejor al fortalecer las sociedades y las economías. Necesitamos más desafíos como este para reunir a las mujeres innovadoras y las innovaciones dirigidas por mujeres con el fin de crear las condiciones para que las mujeres empresarias innoven y compitan en la economía digital mundial”.

Las tres representantes de las empresas emergentes que recibieron el reconocimiento especial hablaron de la importancia del Desafío como plataforma fundamental para presentar sus respectivas innovaciones digitales.

“Tiny Totos es una empresa social keniana que resuelve la crisis del cuidado infantil en África al convertir a las niñeras informales en empresarias del cuidado infantil rentables. El reconocimiento y la plataforma que ofrece el Desafío a la Innovación Digital del WEA brinda un respaldo inestimable a nuestro modelo de negocio, en los niveles más altos de la práctica comunitaria mundial. Como mujeres fundadoras, la pertenencia a una comunidad de emprendedores digitales con ideas afines alimenta nuestra creatividad y nuestro impulso para transformar el mercado informal del cuidado de niños en África, lograr un crecimiento exponencial de nuestra red de emprendedoras de cuidado de niños con bajos ingresos y ayudar a las mujeres trabajadoras a salir de la pobreza”. Emma Caddy, directora general y fundadora, Tiny Totos

“El Desafío a la Innovación Digital del WEA es una plataforma fantástica para difundir nuestro trabajo en favor del empoderamiento femenino y para ayudar a las mujeres empresarias a ampliar sus conocimientos y sus oportunidades de establecer contactos. Esto es particularmente necesario en el ámbito de la salud, ya que, todavía hoy, 1 de cada 2 personas, es decir la mitad del mundo, carece de acceso a la atención médica esencial, y menos del 2 por ciento de la financiación de capital de riesgo a nivel mundial se destina a las mujeres, a pesar de la evidencia de que sus empresas generan mayores beneficios. Las nuevas empresas dirigidas por mujeres enfrentan múltiples obstáculos para alcanzar el éxito, como el acceso limitado a la financiación, las oportunidades de establecer contactos, los prejuicios sexistas y los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar. Sin embargo, el auge de los emprendimientos digitales ofrece oportunidades reales para que las mujeres innovadoras superen estas barreras, incluido el acceso a los mercados mundiales, las redes de apoyo, el aumento de la sensibilización y el reconocimiento”. Paula Navajas, directora de operaciones, Health Innovation and Investment Exchange (HIEx)

“El Desafío a la Innovación Digital del WEA da voz a las empresas dirigidas por mujeres en un espacio dominado por los hombres. El programa es práctico y está diseñado a la medida de las necesidades de las empresas en fase inicial que abordan los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad. Con cada sesión, me siento más segura de mis capacidades como emprendedora y como mujer”. Elizabeth Mwangi, fundadora y directora, Gwiji for Women

La grabación del Desafío a la Innovación Digital del WEA está disponible aquí.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria, con millones de miembros independientes en más de 35 países. Como organización de desarrollo empresarial, Mary Kay está comprometida con el empoderamiento de las mujeres en su crecimiento mediante la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de coloración, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en enriquecer las vidas hoy para un mañana sostenible, por lo que se asocia con organizaciones de todo el mundo centradas en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, hacer avanzar la igualdad de género, proteger a las sobrevivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

Acerca de la UIT

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que impulsa la innovación en las TIC junto con 193 estados miembros y una asociación de más de 900 empresas, universidades y organizaciones internacionales y regionales. Creada hace más de 150 años, en 1865, la UIT es el organismo intergubernamental responsable de coordinar el uso mundial compartido del espectro radioeléctrico, promover la cooperación internacional en la asignación de órbitas satelitales, mejorar la infraestructura de comunicaciones en los países en vías de desarrollo y establecer normas mundiales que fomenten una interconexión sin fisuras de una amplia gama de sistemas de comunicaciones. Desde las redes de banda ancha hasta las tecnologías inalámbricas más avanzadas, pasando por la navegación aeronáutica y marítima, la radioastronomía, la oceanografía y la vigilancia terrestre por satélite, así como la convergencia de las tecnologías de telefonía fija y móvil, Internet y radiodifusión, la UIT tiene el compromiso de conectar el mundo. Para más información, visite www.itu.int.

