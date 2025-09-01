Maryam Touzani exalta la vejez en "Calle Málaga", protagonizada por Carmen Maura

En su último trabajo, "Calle Málaga", la directora marroquí Maryam Touzani reconecta con sus raíces, a través de una historia protagonizada por Carmen Maura que habla de memoria, identidad y renovación.

Maura se mete en la piel de María Ángeles, una española afincada en Tánger, donde ha pasado toda su vida, y a la que visita su hija Clara (Marta Etura), que vive en Madrid y a la que hace tiempo que no ve.

Pero a María Ángeles, que prepara la llegada de su hija con mimo, entre fogones, la visita de Clara le sentará como un jarro de agua fría cuando esta le diga que necesita dinero y que el verdadero motivo del viaje es vender el piso de su madre y que esta se vaya a vivir con ella a Madrid.

La película "nació" por una pérdida, la de su madre, fallecida hace dos años, explica la directora en una entrevista con la AFP en la Mostra de Venecia, donde se ha presentado la película.

En la conversación, en francés, se cuelan palabras y expresiones en español, sobre todo cuando Touzani habla de su abuela o de sus tíos, o de Carmen Maura, en quien ve una mirada "de niña traviesa".

Según cuenta, era con su madre y con su abuela, andaluza, con quienes hablaba español. "Era verdaderamente nuestro vínculo (...) Cuando mi madre se fue, en mi mente, yo seguía de algún modo dialogando con ella en la lengua que nos unía".

"No fue que me dije: 'Voy a hacer una película en español', sino que necesitaba seguir escuchándolo, seguir oliendo la comida que mi madre preparaba: sus tortillas, sus croquetas...", matiza la directora de "El caftán azul".

"Y creo que es también porque tenía ese deseo de transmitir todo lo que mi abuela me transmitió a mí a través de mi madre", agrega.

Escuchando hablar a la cineasta con tanta dulzura de sus ancestros, se entiende rápidamente la importancia de los primeros planos del filme, en la que una concentrada y coqueta Carmen Maura prepara croquetas, con la música de María Dolores Pradera de fondo.

Para empaparse de la ciudad, Maura, de 79 años, se mudó a Tánger unas semanas antes de que empezara el rodaje.

La cinta, que lleva el nombre de la calle de Tánger en la que se crió, plasma todo un universo con el que Touzani se quería reencontrar y que forma parte de su identidad, "construida a partir de muchas cosas".

"Podemos ser dos cosas a la vez, es la mezcla de todo eso que puede ser también una riqueza", sostiene, lamentando "que la gente tenga a veces la necesidad de definirnos, de encasillarnos".

Ante el hecho consumado que le presenta Clara, que es la propietaria legal del piso desde la muerte de su padre, María Ángeles decide resistir, sacando fuerzas de flaqueza y afrontando una situación dolorosa con humor.

Al escribir la historia, Touzani pensaba en muchas amigas de su abuela, en muchos españoles a los que vio "permanecer hasta el último suspiro en Tánger porque se sentían profundamente vinculados a esa ciudad".

"No escribí [el guion] con Carmen Maura en mente, [pero] cuando la conocí y la miré a los ojos por primera vez, sentí algo muy bello, muy fuerte, de su personalidad", admite Touzani. "Sentí en su mirada que mantenía viva la niña pequeña que hay en ella".

"Es una mujer que tiene mucho carácter, muy poderosa, un poco como María Ángeles, que va dando cuenta de la fuerza interior que tiene", agrega.

A través de ese personaje, Touzani quería "contar la vejez" pero "de otra manera".

"Muy a menudo, contamos la vejez de una sola forma, como algo sombrío, frágil. O la caricaturizamos, lo cual es despectivo. Yo quería contar la vejez de forma humana, que María Ángeles rompiera los moldes", apunta.

"Tenía ganas de exaltar la vejez, tenía ganas de mostrar esos cuerpos envejecidos que a menudo elegimos esconder", dice.

"Envejecer es una verdadera suerte, un privilegio", sostiene, y reivindica la vida como "una renovación constante si nos abrimos lo bastante [a ella], si la dejamos darnos cosas".

jvb/pc