Más bajas de tasas podrían reavivar la inflación y dañar la credibilidad de la Fed, dice Bostic

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) -

Nuevos recortes de las tasas de interés podrían situar la política monetaria estadounidense en un terreno expansivo que estimule el crecimiento económico y ponga al país en riesgo de un nuevo salto de la inflación y de las expectativas de precios, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic.

"Si la política monetaria se acerca o se adentra en territorio expansivo, lo que harán nuevos recortes de la tasa de los fondos federales, se corre el riesgo de exacerbar una inflación ya alta y desatar las expectativas de inflación de empresas y consumidores", escribió Bostic en un ensayo publicado por la Fed de Atlanta.

"Ese no es un riesgo que yo elegiría correr ahora mismo", agregó.

Bostic se mostró de acuerdo en que el mercado laboral estadounidense se está debilitando, pero dijo que no creía que se dirigiera hacia una recesión aguda.

Parte de lo que se está gestando, dijo, puede ser la respuesta de la economía a cambios estructurales como la aparición de nuevas tecnologías, cambios en la inmigración o el redimensionamiento de las nóminas de las empresas tras haber acumulado mano de obra durante la pandemia del COVID-19.

"Un cuidadoso análisis realizado por economistas de nuestra plantilla sugiere que el mercado laboral no se encuentra probablemente en un punto de inflexión negativo (...) No veo una grave recesión del mercado laboral como el resultado más probable a corto plazo", dijo Bostic, con datos laborales "ambiguos" y en gran parte "moviéndose lateralmente".

La inflación, por el contrario, parece estancada por ahora muy por sobre el objetivo del 2% de la Reserva Federal, y es improbable que baje hasta quizás finales del próximo año.

Hay "pocos indicios de que las presiones sobre los precios vayan a disiparse antes de mediados o finales de 2026, como muy pronto", dijo, y es probable que la inflación supere el 2,5% a finales del próximo año.

La situación, dijo Bostic, podría poner en riesgo la credibilidad de la Fed y dificultar el retorno de la inflación al objetivo.

"¿Perderá el público la fe tras cinco años de inflación por sobre el objetivo? ¿Seis años? Nadie lo sabe", dijo Bostic, que se jubilará a finales de febrero y actualmente no es miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto del banco central.

"Pero lo que sí sabemos es que la credibilidad es la piedra angular de una política monetaria eficaz", concluyó.

La Fed recortó los tipos un cuarto de punto porcentual la semana pasada, pero señaló una probable pausa antes de nuevas reducciones.

Bostic, en una conversación posterior con periodistas, dijo que no creía que el recorte de tipos de la semana pasada estuviera justificado, y que no había previsto nuevas reducciones de los costes de endeudamiento para 2026, dadas sus perspectivas de que el crecimiento económico repuntará hasta alrededor del 2,5% y las presiones sobre los precios seguirán siendo altas. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)