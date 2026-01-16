Más de 100 muertos por lluvias torrenciales e inundaciones en el sur de África

JOHANNESBURGO (AP) — Las lluvias torrenciales y las inundaciones han causado la muerte de más de 100 personas en Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue, y las autoridades advirtieron el viernes que se esperaba un clima más severo en varios países del sur de África.

Sudáfrica ha reportado al menos 19 muertes en dos de sus provincias del norte tras las intensas lluvias que comenzaron el mes pasado y provocaron graves inundaciones.

Turistas y miembros del personal fueron evacuados esta semana en helicóptero desde campamentos inundados hacia otras áreas en el renombrado Parque Nacional Kruger, que está cerrado a los visitantes al tiempo que partes de él son inaccesibles debido a carreteras y puentes destruidos, informó la agencia de parques nacionales de Sudáfrica.

En la vecina Mozambique, el Instituto de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos señaló que 103 personas habían muerto en una temporada de lluvias inusualmente severa desde finales del año pasado. Esas muertes fueron por diversas causas, incluyendo electrocución por rayos, ahogamiento en inundaciones, colapso de infraestructuras causado por el clima severo y cólera, detalló el instituto.

Las peores inundaciones en Mozambique han sido en las regiones central y sur, donde más de 200.000 personas se han visto afectadas, miles de hogares han sido dañados, y decenas de miles de habitantes enfrentan evacuaciones, indicó el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La agencia de gestión de desastres de Zimbabue informó que 70 personas han muerto y más de 1000 hogares han sido destruidos en las fuertes lluvias desde el comienzo del año, e infraestructuras, incluidas escuelas, carreteras y puentes, colapsaron.

Las inundaciones también han afectado a la nación insular de Madagascar frente a la costa de África, así como a Malawi y Zambia. Las autoridades en Madagascar aseveraron que 11 personas han muerto en inundaciones desde finales de noviembre.

El Sistema de Alerta Temprana de Hambruna de Estados Unidos resaltó que se reportaron o se esperaban inundaciones en al menos siete naciones del sur de África, posiblemente debido a la presencia del fenómeno meteorológico La Niña que puede generar fuertes lluvias en partes del sureste de África.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa visitó el jueves las áreas afectadas por las inundaciones en la provincia norteña de Limpopo y dijo que esa región había recibido alrededor de 400 milímetros (más de 15 pulgadas) de lluvia en menos de una semana. Añadió que en un distrito que visitó “hay 36 casas que simplemente han sido borradas de la faz de la Tierra. Todo se ha ido... los techos, los muros, las cercas, todo”.

Las inundaciones ocurrieron en las provincias de Limpopo y Mpumalanga en el norte, y el Servicio Meteorológico de Sudáfrica emitió una alerta de nivel rojo 10 para partes del país para el viernes, advirtiendo de más lluvias intensas e inundaciones que representan una amenaza para las vidas y podrían causar daños generalizados a la infraestructura.

El enorme parque de vida silvestre Kruger, que cubre unos 22.000 kilómetros cuadrados (7722 millas cuadradas) a través de las provincias de Limpopo y Mpumalanga, ha sido impactado por graves inundaciones y alrededor de 600 turistas y miembros del personal han sido evacuados de los campamentos a áreas elevadas en el parque, dijo el portavoz del Parque Nacional Kruger, Reynold Thakhuli.

De momento no se pudo indicar cuántas personas había en el parque, que ha sido cerrado a los visitantes luego que varios ríos desbordaran sus cauces e inundaran campamentos, restaurantes y otras áreas. La agencia de parques señaló que se estaban tomando precauciones y no se habían reportado muertes ni lesiones en Kruger.

El ejército sudafricano envió helicópteros para rescatar a otras personas atrapadas en los techos de sus casas o en árboles en las partes del norte del país, agregó. Un helicóptero del ejército también rescató a agentes de aduanas y policías varados en un puesto de control inundado en la frontera entre Sudáfrica y Zimbabue.

El sur de África ha vivido una serie de eventos climáticos extremos en los últimos años, incluidos ciclones devastadores y una sequía abrasadora que causó una crisis alimentaria en partes de una región que a menudo sufre escasez de alimentos.

El Programa Mundial de Alimentos informó que más de 70.000 hectáreas (alrededor de 173.000 acres) de cultivos en Mozambique, incluidos alimentos básicos como arroz y maíz, han quedado anegadas en las inundaciones actuales, empeorando la inseguridad alimentaria para miles de pequeños agricultores que dependen de sus cosechas para alimentarse.

___

Imray reportó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los periodistas de The Associated Press Charles Mangwiro en Maputo, Mozambique, y Farai Mutsaka en Harare, Zimbabue, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.