Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego, dice UNICEF
GINEBRA, 13 ene (Reuters) - La agencia de la ONU para la infancia dijo el martes que más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de octubre, entre ellos víctimas de ataques con drones y cuadricópteros.
"Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre", dijo James Elder, portavoz de UNICEF, a los periodistas en una reunión informativa de la ONU por videoconferencia desde Gaza.
"La supervivencia sigue estando condicionada, aunque los bombardeos y los tiroteos han disminuido, se han reducido durante el alto el fuego, no han cesado".
Dijo que casi todas las muertes de los 60 niños y las 40 niñas se debieron a ataques militares, incluidos ataques aéreos, ataques de aviones no tripulados, bombardeos de tanques, disparos de armas de fuego y cuadricópteros, y unas pocas a restos de guerra que explotaron.
El recuento es probablemente una subestimación, ya que sólo se basa en las muertes para las que se dispone de información suficiente, dijo. (Reporte de Emma Farge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)