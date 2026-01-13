Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego, dice UNICEF

GINEBRA, 13 ene (Reuters) - La agencia de la ONU ⁠para la infancia ⁠dijo el martes que más de 100 niños han muerto ⁠en ‌Gaza desde ​el alto el fuego de octubre, ​entre ellos víctimas de ataques con drones ‌y cuadricópteros.

"Más de ‌100 niños han ​muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre", dijo James Elder, portavoz de UNICEF, a los periodistas en una reunión informativa de la ONU ⁠por videoconferencia desde Gaza.

"La supervivencia sigue estando condicionada, aunque ​los bombardeos y los tiroteos han disminuido, se han reducido durante el alto el fuego, no han cesado".

Dijo que casi todas las muertes de los 60 ⁠niños y las 40 niñas se debieron a ​ataques militares, incluidos ataques aéreos, ataques de aviones no tripulados, bombardeos de tanques, disparos de ‍armas de fuego y cuadricópteros, y unas pocas a restos de guerra que explotaron.

El recuento es probablemente una subestimación, ya que ​sólo se basa en las muertes para las que se dispone de información suficiente, dijo. (Reporte de Emma Farge; ‍Editado en Español por Ricardo Figueroa)