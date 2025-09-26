Más de 100 “púlsares araña” identificados en la galaxia

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un grupo de astrofísicos ha compilado un catálogo de más de un centenar de 'púlsares araña', estrellas binarias que pueden devorar a su compañera, al igual que algunas arañas.

"SpiderCat es una gran base de datos que muestra todos los púlsares araña conocidos en nuestra galaxia, excepto aquellos en los cúmulos globulares que orbitan la galaxia", afirma el investigador principal Karri Koljonen, del Norwegian University of Science and Technology (NUNU).

"SpiderCat es como una biblioteca viviente de estos sistemas estelares en nuestra galaxia. Ayuda a los astrónomos a comprender cómo funcionan y cambian estas estrellas binarias con el tiempo", afirma el exalumno Iacob Nedreaas, quien escribió su tesis de maestría sobre SpiderCat.

Un artículo sobre el catálogo se publica en el servidor de preimpresión arXiv.

Un púlsar es una estrella de neutrones -que puede formarse cuando una estrella masiva explota- que gira hasta varios cientos de veces por segundo.

Un púlsar araña es un púlsar que gira rápidamente junto a una estrella con poca masa. El púlsar emite radiación intensa y vientos de partículas. Estos desgastan gradualmente a su compañera, como una araña que se come a su pareja.

Los investigadores dividieron las estrellas en varios púlsares araña, llamados así por diferentes tipos de araña. Los dos tipos principales son:

- Púlsares de espalda roja: Estos púlsares tienen una estrella compañera menos masiva, pero mucho más grande que la estrella de neutrones.

- Púlsares de viuda negra: En este caso, la segunda estrella es muy ligera y está casi extinta.

Además, existen varias variantes de arañas que los investigadores no pueden clasificar con precisión en los otros tipos, como las de cazador y marearren.

El nuevo catálogo, SpiderCat, describe la velocidad de rotación de las estrellas de neutrones y el tiempo que tardan las dos estrellas del sistema en orbitarse entre sí. También ofrece una visión general de la masa de la estrella compañera.

Los investigadores también han estudiado el aspecto de las estrellas en diferentes formas de luz, como ondas de radio, rayos X, luz visible y rayos gamma.

El catálogo es una ayuda para que los investigadores puedan estudiar el funcionamiento y desarrollo de estos sistemas. Pueden aprender más sobre la física de las estrellas de neutrones, comprender la aceleración extrema de partículas y explorar cómo se comporta la materia en las condiciones más intensas del universo.

La investigación ha encontrado el sistema más cercano que podría ser un púlsar araña. Este sistema está a 'solo' 659 pársecs de distancia, equivalentes a 2149 años luz.