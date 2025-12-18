Más de 1000 civiles murieron en Sudán en la toma de un campamento por un grupo paramilitar, según la ONU

GINEBRA, 18 dic (Reuters) -

Más de 1.000 civiles murieron cuando un grupo paramilitar sudanés tomó en abril el control de un campo de desplazados asolado por la hambruna en la región de Darfur, en Sudán, un tercio de los cuales fueron ejecutados sumariamente, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicado el jueves.

Durante meses, antes del asalto del 11 al 13 de abril, las Fuerzas de Apoyo Rápido bloquearon la entrada de alimentos y suministros al campo de Zamzam, en la región occidental sudanesa de Darfur, que alberga a casi medio millón de desplazados por la guerra civil, según el informe de la ONU.

Durante la toma del campamento, las Fuerzas de Apoyo Rápido dirigieron ataques contra civiles, según el informe de la ONU, y los supervivientes denunciaron asesinatos, violaciones, torturas y secuestros generalizados, con al menos 319 personas ejecutadas en el campamento o cuando intentaban huir.

"Este asesinato deliberado de civiles o personas fuera de combate puede constituir un crimen de guerra de asesinato", dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en un comunicado que acompañaba al informe de 18 páginas.

Las conclusiones se basan en entrevistas realizadas en julio de 2025 a 155 supervivientes y testigos que huyeron a Chad.

Uno de ellos dijo que ocho personas escondidas en una habitación del campamento fueron asesinadas por combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido que introdujeron rifles por una ventana y dispararon contra el grupo, según el informe.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. El grupo ha negado anteriormente haber causado daños a civiles y ha dicho que exigirá responsabilidades a sus fuerzas por cualquier violación.

El ataque de abril fue precursor del perpetrado en la ciudad de Al Fasher, al norte del país, a finales de octubre, en el que se acusa a las Fuerzas de Apoyo Rápido de ejecutar sumariamente y secuestrar a miles de personas. La mayoría de las personas que se cree que vivían en la ciudad están en paradero desconocido. (Información de Emma Farge y Nafisa Eltahir en El Cairo; edición de Madeline Chambers; edición en español de Paula Villalba)