Más de 1000 personas claman 'Respeto' en León tras los incendios y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

LEÓN, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Más de 1.000 personas han participado este domingo en la manifestación celebrada en León capital bajo el lema 'Respeto', en la que se ha clamado contra la gestión de la Junta en los incendios forestales ocurridos el pasado verano y se ha pedido la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Convocado por diferentes organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales, incluidos el PSOE, Movimiento Sumar, Podemos, IU o CCOO, este acto reivindicativo ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de San Marcos.

'Operativo público 100%, 365 días al año', 'En defensa de nuestros pueblos, en defensa de nuestra gente. Castilla y León exige respeto' o 'STOP incendios forestales y gobiernos negacionistas' son algunos de los mensajes que se han podido leer en las pancartas de esta protesta en la que también se han oído cánticos como "Mañueco, cabrón, trabaja de peón", "ecocidio por omisión" o "menos toreros, más bomberos".

La manifestación ha contado, entre otros, con la presencia del secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que ha estado acompañado por el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa y la vicesecretaria del PSCyL, Nuria Rubio.

También han estado presentes el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros; el coordinador de Podemos en la Comunidad, Miguel Ángel Llamas, o la representante de Movimiento Sumar Mariana Echevarría, entre otros.