Más de 10.000 niños de Gaza vacunados en ocho días contra varias enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera vacunar a más de 40.000 niños contra varias enfermedades como parte de una campaña reciente, en la que más de 10.000 menores ya recibieron el medicamento.

"La OMS y sus socios han vacunado a más de 10.000 niños de menos de tres años en Gaza en los primeros ocho días" de la campaña que se extenderá hasta el sábado, anunció la noche del miércoles en X el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"El objetivo de la campaña es alcanzar a más de 40.000 niños", señaló.

Precisó que la campaña es realizada en colaboración con Unicef, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA, y el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el movimiento islamista palestino Hamás.

El objetivo es proteger a los niños contra "el sarampión, las paperas, la rubéola, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, la tuberculosis, la poliomielitis, el rotavirus y la neumonía".

La campaña tendrá sus fases dos y tres en diciembre y enero próximos, según el organismo.

El jefe de la OMS comentó que el alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza permitió avanzar en la atención en salud.

Pero esa tregua es frágil, y bombardeos israelíes contra el territorio palestino dejaron 27 muertos el miércoles, según la Defensa Civil de Gaza.

