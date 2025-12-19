Más de 10.000 personas murieron en Gaza desde julio de 2024 mientras esperaban evacuación médica

Más de un millar de pacientes murieron en el último año y medio mientras esperaban una evacuación por motivos médicos de la Franja de Gaza, indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, escribió en la red X que "1.092 pacientes murieron entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 mientras esperaban una evacuación médica".

El responsable precisó que "la cifra es probablemente conservadora".

Desde octubre de 2023, cuando empezó el conflicto con el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí, "la OMS y sus socios evacuaron de Gaza a más de 10.600 pacientes aquejados de graves problemas de salud, entre ellos más de 5.600 niños necesitados de cuidados intensivos", puntualizó el jefe de esta agencia de Naciones Unidas.

Tedros llamó igualmente a que "más países acojan a pacientes procedentes de Gaza", y pidió el "restablecimiento de las evacuaciones médicas a Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental", el sector de mayoría palestina de la ciudad. "Hay vidas que dependen de ello", remachó.

Tras más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento Hamás, desde el 10 de octubre rige una tregua, instaurada bajo presión de Estados Unidos.

Pero las evacuaciones por motivos médicos se realizan con cuentagotas.

Hace unas semanas, la OMS indicó que más de 16.500 gazatíes seguían esperando una evacuación urgente.

Un responsable de Médicos Sin Fronteras indicó a AFP a inicios de diciembre que esa cifra sólo tenía en cuenta a los pacientes oficialmente inscritos, y consideró que el número real de pacientes a la espera de salir del enclave es mucho más elevado.

A día de hoy, más de 30 países han acogido a pacientes gazatíes, pero sólo algunos, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, lo han hecho en gran número, según MSF.