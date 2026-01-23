Más de 100.000 detenidos en Kosovo por "falsificación de resultados electorales"

La Fiscalía de Kosovo anunció este viernes que más de 100 personas fueron arrestadas bajo sospecha de haber falsificado resultados durante las elecciones legislativas organizadas el 28 de diciembre.

A principios de esta semana ya se había ordenado un recuento total y una investigación de esos comicios, tras descubrirse inexactitudes en el escrutinio.

"Estamos hablando de una organización y de una intención directa de trastocar los resultados y la voluntad de los ciudadanos", declaró a la prensa el fiscal de Prizren, Petrit Kryeziu.

Según Kryeziu, 109 empleados electorales fueron arrestados por "falsificación de resultados electorales", "intimidación" y "soborno", unos hechos que habrían afectado a alrededor de 70.000 votos.

Según los resultados preliminares, las urnas dieron la victoria al partido Vetëvendosje (VV), la formación del primer ministro saliente, Albin Kurti, con más del 51% de los votos.

Pero la Comisión Electoral Central ordenó el lunes un recuento total, y el presidente de la comisión, Kreshnik Radoniqi, citó problemas en el escrutinio de los votos.

Según la comisión electoral, a través de un recuento, se comprobó que los cómputos de votos por partido parecían concordar con el conteo inicial. Sin embargo, se detectaron discrepancias en las cantidades asignadas a cada candidato.

La votación del 28 de diciembre se organizó tras más de diez meses de parálisis política: sin la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno, el partido VV, que había ganado los anteriores comicios, en febrero de 2025, no logró formar gobierno y tuvo que resignarse a nuevas elecciones.