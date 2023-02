Más de 100.000 manifestantes toman las calles contra Netanyahu por octava semana consecutiva

Más de 100.000 personas solo en Tel Aviv y decenas de miles más en otras ciudades israelíes han salido este sábado a manifestarse y por octava semana consecutiva para protestar contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno ultraderechista del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los líderes de la oposición han participado en las movilizaciones, en las que han predominado las banderas israelíes y las pancartas con lemas como "Sin Constitución no hay democracia", "No pasarán" o "Venceremos", informa el diario 'The Times of Israel'.

La cadena de televisión Channel 12 ha informado de unos 100.000 manifestantes en Tel Aviv, a los que habría que sumar 30.000 más en Haifa y miles más en otras ciudades del país.

Durante la concentración en Tel Aviv los manifestantes han superado las barricadas de las fuerzas de seguridad y han cortado la Autovía Ayalon, la pricipal carretera que cruza la ciudad.

La Policía ha informado ya de que se está "preparando para impedir el avance de los manifestantes por la atovía", aunque los vídeos difundidos en redes sociales muestran a la columna de protesta avanzando.

Uno de los participantes en la concentración de Tel Aviv ha sido el ex primer ministro Ehud Barak, quien ha calificado la propuesta de reforma judicial de "asesinato de la declaración de independencia" que "convertirá Israel en una dictadura".

Barak ha respaldado no negociar con el Gobierno hasta que se paralice la tramitación de la reforma. "Cuando hay un arma en tu templo, lo primero es elimnarla. Si estas leyes de dictadura entran en vigor tendremos que recorrer el camino de la desobediencia civil no violenta", ha argumentado.

Europa Press