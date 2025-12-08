Más de 100.000 muertos en ataques contra una guardería y un hospital en Sudán, según la OMS

GINEBRA, 8 dic (Reuters) - Más de 10.000 personas, entre ellas decenas de niños, murieron en los ataques a una guardería en Sudán, que continuaron incluso cuando los padres y cuidadores llevaban a los heridos a un hospital cercano, según informó el lunes la Organización Mundial de la Salud.

Las instalaciones sanitarias de Sudán han sufrido repetidos ataques cerca de los frentes de la guerra civil que asola el país desde hace dos años y medio. En octubre también se produjo una masacre en la ciudad de al-Fashir, según informó Reuters.

Los últimos episodios, el 4 de diciembre, comenzaron con repetidos ataques contra una guardería en el estado de Kordofán del Sur, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X. "Preocupantemente, los paramédicos y los socorristas fueron atacados cuando trataban de trasladar a los heridos de la guardería al hospital", dijo.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán condenó los ataques que, según dijo, fueron llevados a cabo por las Fuerzas de Apoyo Rápido mediante el uso de drones.

Según la base de datos de la OMS, se utilizaron armas pesadas y murieron 114 personas, entre ellas 63 niños, y 35 resultaron heridas.

Un portavoz de la OMS dijo que la cifra combina las víctimas de los ataques a la guardería, el traslado de pacientes al hospital rural adyacente y los ataques a la propia instalación. La mayoría de los niños murieron en el ataque inicial, mientras que los padres y los médicos se encontraban entre las víctimas posteriores, añadió.

RSF no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios. En ocasiones anteriores ha negado haber causado daños a civiles y ha afirmado que exigirá responsabilidades a sus fuerzas por cualquier violación.

Los supervivientes han sido trasladados a otro hospital y se están haciendo llamados urgentes para obtener ayuda médica y donaciones de sangre, dijo Tedros.

