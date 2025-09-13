Más de 100.000 personas acuden a marcha convocada por la extrema derecha en Londres

LONDRES (AP) — Más de 100.000 manifestantes llenaron las calles de Londres el sábado en una marcha organizada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson.

La manifestación “Unite the Kingdom” (“Unir el Reino”) comenzó mientras un número mucho menor de contramanifestantes, organizados por el grupo Stand Up To Racism, fueron convocados para la “Marcha Contra el Fascismo”.

Más de 1000 policías estaban de servicio para patrullar las manifestaciones contrarias, y había una zona de separación para evitar que los dos grupos interactuaran cerca de los edificios gubernamentales.

Las marchas fueron en gran medida pacíficas, pero en un momento, la policía dijo que fue atacada por algunos miembros de la marcha “Unir el Reino” que lanzaron objetos y trataron de romper las barreras establecidas para mantener a los dos grupos separados. Los oficiales tuvieron que usar la fuerza para evitar que se rompiera una valla de control de multitudes, dijo la Policía Metropolitana.

La policía estimó la multitud de la manifestación de Robinson en unas 110.000 personas. La protesta rival contó con unos 5000 manifestantes.

La multitud más grande se extendía desde el Big Ben a través del río Támesis y más allá de la estación de tren Waterloo, a casi 1 kilómetro (tres cuartos de milla).

Aunque la multitud era grande, quedó muy por debajo de una de las marchas más grandes recientes cuando una manifestación propalestina atrajo a unas 300.000 personas en noviembre de 2023.

Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon y es conocido por sus opiniones nacionalistas y antiinmigrantes, presentó la marcha como una manifestación por la libertad de expresión, y también dijo que era en defensa del patrimonio y la cultura británicos.

Con voz ronca, le dijo a la multitud que los migrantes ahora tenían más derechos en los tribunales que el “público británico, las personas que construyeron esta nación”.

El Reino Unido ha estado dividido por el debate sobre los migrantes no autorizados que cruzan el canal de la Mancha en botes inflables abarrotados.

Numerosas protestas antiinmigrantes se llevaron a cabo este verano frente a hoteles que albergan solicitantes de asilo tras el arresto de un hombre etíope que luego fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 14 años en un suburbio de Londres. Algunas de esas protestas se volvieron violentas y llevaron a arrestos.

Los participantes en la marcha “Unir el Reino” llevaban la bandera roja y blanca de San Jorge de Inglaterra y la bandera de la unión, la bandera estatal del Reino Unido, y coreaban “queremos nuestro país de vuelta”.

Las banderas del Reino Unido han proliferado este verano en todo el Reino Unido, en eventos y en postes de luz de los pueblos, en lo que algunos han dicho es una muestra de orgullo nacional y otros han dicho que refleja una inclinación hacia el nacionalismo.

Algunos partidarios de Robinson llevaban carteles que decían “detengan los botes”, “envíenlos a casa” y “basta ya, salven a nuestros hijos”.

En la contraprotesta, la multitud llevaba carteles que decían “refugiados bienvenidos” y “aplastar a la extrema derecha”, y gritaban “levántate, lucha”.

Los partidarios de Robinson coreaban refranes groseros sobre el primer ministro británico, Keir Starmer, y también gritaban mensajes de apoyo al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado esta semana en una universidad de Utah.

Un manifestante sostenía un cartel que decía: “La libertad de expresión está muerta. RIP Charlie Kirk”.

Robinson planeó una manifestación similar en octubre de 2024, pero no pudo asistir después de ser encarcelado por violar una orden del Tribunal Superior de 2021 que le prohibía repetir acusaciones difamatorias contra un refugiado sirio que lo demandó con éxito. Anteriormente cumplió tiempo en prisión por asalto y fraude hipotecario.

Robinson fundó la Liga de Defensa Inglesa, una organización nacionalista y antiislamista, y es una de las figuras de extrema derecha más influyentes en Gran Bretaña. Instó a sus seguidores a no usar máscaras, no beber alcohol ni volverse violentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.