Más de 110.000 personas se manifiestan en Londres convocadas por activista de ultraderecha

Entre 110.000 y 150.000 personas participaron el sábado en Londres en una manifestación convocada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson, según la policía, que dijo haber detenido a 25 personas tras "actos de violencia inaceptables".

Un total de 26 agentes también resultaron heridos durante esta manifestación masiva, que "superó con creces" las "expectativas de los organizadores", informó la policía en un comunicado.

La marcha cierra un verano boreal marcado por protestas antimigrantes frente a hoteles británicos donde se alojan solicitantes de asilo, muy compartidas en redes sociales por el ultraderechista Robinson.

"Probablemente sea la mayor manifestación de extrema derecha jamás organizada en Reino Unido", aseguró a la cadena británica BBC Joe Mulhall, de la asociación Hope not Hate, que lucha contra la difusión de las ideas ultraderechistas.

Una opinión compartida por Georgios Samaras, profesor del King's College de Londres, entrevistado por la AFP, para quien esta manifestación demuestra la convergencia entre varias "facciones de la extrema derecha" británica, pero también con nuevos miembros.

En imágenes aéreas difundidas por televisión se vio un océano de banderas británicas e inglesas por el centro de Londres.

"La mayoría silenciosa dejará de ser silenciosa", dijo Robinson a la multitud. "Hoy es el inicio de una revolución cultural".

Este activista de 42 años, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, es el fundador del antiguo grupúsculo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa), que nació en el seno del movimiento "hooligan".

Conocido por sus posiciones antinmigración y antislam, ha sido condenado varias veces, sobre todo por alteración del orden público. En 2018 fue encarcelado por desacato al tribunal, y en 2024 por haber reiterado unas declaraciones difamatorias sobre una persona refugiada.

Anteriores movilizaciones de sus partidarios han reunido a miles, como las más de 20.000 personas que marcharon en julio de 2024.

- "No soy racista" -

Los enfrentamientos comenzaron incluso antes de que terminara la concentración, según la policía, que destacó que los agentes fueron "agredidos a patadas y puñetazos".

Además, detalló que se lanzaron botellas, bengalas y "otros proyectiles", unos actos condenados por la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

Una periodista de la AFP vio a turistas atrapados cerca de la Galería Nacional, en el centro de la ciudad, después de que se arrojaran recipientes contra los policías que bloqueaban el perímetro.

"No soy racista, simplemente he constatado la evolución demográfica", dijo a la AFP en la movilización Ritchie, un hombre de 28 años llegado desde Bristol con tres amigos, que calificó de "invasión" la llegada de migrantes indocumentados a Reino Unido.

Por su parte, Mary Williams llevaba una foto del *influencer* conservador Charlie Kirk, adalid de las juventudes trumpistas asesinado el miércoles en Estados Unidos. El suceso "impactó" tanto a la treintañera que decidió manifestarse este sábado.

Varias personalidades de extrema derecha, incluido Steve Bannon, exconsejero del presidente estadounidense Donald Trump, se sumaron a la protesta, indicaron los organizadores.

También el multimillonario Elon Musk, quien se dirigió a la marcha por videoconferencia: "Elijan o no la violencia, la violencia vendrá a ustedes", dijo. "O se defienden o mueren".

Un poco más lejos se encontraban los participantes en una contramanifestación, organizada por Stand Up To Racism UK, que reunió a unas 5000 personas.

Diane Abbott, una de las participantes en esa protesta, defendió ante Sky News que es "muy importante oponerse al fascismo".

"Debemos ser solidarios con los solicitantes de asilo, y mostrar que estamos unidos", agregó.

