Más de 110.000 personas secundan una manifestación "patriótica" en Londres bajo el lema "Unamos al Reino"

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este sábado de que más de 110.000 personas han secundado la manifestación "Unamos al Reino" convocada por el ultraderechista Tommy Robinson.

"Reino Unido finalmente ha despertado", ha proclamado Robinson, para quien "el patriotismo es el futuro, las fronteras son el futuro", en referencia a la postura contraria a la inmigración que defiende.

Para Robinson, la de este sábado es ya "la mayor manifestación de la historia británica", lo que supone "el inicio de una revolución".

"La revolución ha comenzado y no puede usted pararla", ha añadido en referencia al primer ministro británico, Keir Starmer.

"Han conseguido silenciarnos durante 20 años con etiquetas como racistas, islamófobos, extrema derecha. Ya no funcionan.

La presa sea ha desbordado, felizmente.

El gato está fuera del saco y no se puede volver a meter.

La mayoría silenciosa no volverá a quedarse callada", ha argumentado.

Robinson ha subrayado que "nuestras mujeres, nuestras hijas, tienen miedo de salir a la calle" y que "les han quitado su seguridad".

¿Y qué hace la élite? Se burlan de nosotros", ha reprochado.

La respuesta es "una ola de patriotismo", "hoy es la chispa de una revolución cultural en Gran Bretaña.

Este es nuestro momento", ha apelado.

"Mirad a vuestro alrededor, sentid vuestra fuerza.

Sois parte de una ola de patriotismo que recorre todo el país", ha recalcado durante el acto, desarrollado en Whitehall, en el centro de Londres.

"Esta es vuestra comunidad.

Son vuestros hermanos y hermanas y hoy estamos unidos", ha añadido.

La manifestación ha transcurrido mayoritariamente en calma, pero la Policía ha informado de que "un grupo de manifestantes intentó entrar en una zona acotada" que separaba el acto de la "Marcha contra el Fascismo" que ha reunido a unas 5000 personas muy cerca.

"Los agentes han sido atacados con lanzamiento de objetos y han tenido que usar la fuerza para evitar que se rompiera el cordón" de separación, ha indicado Scotland Yard.

"Varios agentes han sido atacados", ha indicado.

Poco antes, Robinson había publicado un mensaje en su cuenta en X en el que manifestaba su comprensión por la "frustración de no poder llegar junto al escenario" y pedía a la multitud mantener la "calma" y el "civisimo".