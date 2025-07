Más de 120 actividades por LA NACION Europea de los investigadores el próximo 26 de septiembre

SEVILLA, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha anunciado este jueves la decimocuarta edición de 'La Noche Europea de los investigadores'. En este sentido, las 120 actividades programadas en Sevilla se desarrollarán el 26 de septiembre en diferentes emplazamientos como La Casa de la Ciencia, donde se proyectará la mayor parte de esta iniciativa, el Pabellón de Uruguay, Caixaforum Sevilla, la Fundación Valentín de Madariaga, el Museo de Bellas Artes, la Casa de las Sirenas y el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Según ha detallado la institución pública en una nota de prensa, el objetivo de esta nueva edición es "acercar a la sociedad el trabajo de los profesionales y la forma en que los avances repercuten, al mismo tiempo que presentar una "herramienta fundamental para despertar vocaciones científicas". Bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', la capital hispalense, junto al resto de provincias andaluzas, se suma a esta "gran cita con la ciencia" promovida por la Comisión Europea, apoyada por el Ayuntamiento de Sevilla y organizada por un total de 13 instituciones científicas donde participarán más de 200 investigadores entre todas estas entidades. Así, la edición de este año está de nuevo dedicada a las Misiones de Horizonte Europa, en las cuales se incluye el lanzamiento de misiones entre sus "principales innovaciones" para buscar una nueva forma de "implementar la 'I+D+I' con un impacto social y económico en áreas de interés para la UE y sus ciudadanos. Dichas misiones están destinadas a alcanzar una "meta audaz e inspiradora". PROGRAMACIÓN DEL EVENTO La Universidad de Sevilla (US), a través de más de un centenar de investigadores, ha propuesto 30 actividades que tendrán lugar tanto en la Casa de la Ciencia como en el pabellón de Uruguay, Fundación Madariaga y jardines externos del rectorado de la institución académica. Las actividades de la US se centrarán en talleres interactivos que permitirán la participación del público asistente. Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha programado 21 actividades entre las que se encuentran talleres prácticos donde los visitantes podrán explorar los colores florales a los ojos de los polinizadores; aprender a diferenciar tipos de bacterias; evaluar la fuerza y la condición física; explorar la percepción y posición dentro de la estructura social y comprender cómo ayudan las ciencias en una emergencia para salvar el patrimonio cultural, entre otros aspectos. EXPOSICIONES BOTÁNICAS Y ESGRIMA EN LA PROGRAMACIÓN En la Casa de las Sirenas y en el Palacio de los Marqueses de La Algaba se podrán visitar exposiciones de contenido botánico y en el Pabellón de Uruguay se podrá asistir a la representación 'Tiempo de esgrima: las espadas y su uso en la edad moderna' y la charla 'Más allá de lo orgánico: El desafío de la Agricultura Regenerativa'. Por otro lado, el CSIC ha diseñado un programa compuesto por 20 actividades que abarcan casi todas las áreas de conocimiento, con talleres como 'Nutricientífico por un día', 'Cáncer y fármacos, ¿podrás encontrar la combinación para vencerlo?' o la charla 'Cerámicas con grafeno: de biomateriales al espacio'. Arte y medicina en actividades de Loyola. La Universidad Loyola participa un año más como "entidad colaboradora estratégica" a la hora de organizar once actividades de divulgación científica; mientras el Museo de Bellas Artes acogerá visitas guiadas. Seguidamente, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea contribuirá este año con una charla donde explicará la metodología para crear los índices de reparabilidad, además de presentar la charla 'Adolescentes, pantallas y redes sociales: datos para preocuparse e ideas para ocuparse'. Al respecto de Sevilla TechPark, este parque contará con un expositor donde varias compañías darán a conocer herramientas y soluciones tecnológicas que diseñan y fabrican "para contribuir a la mejora empresarial de la ciudad". Dichas empresas son Alter Technology, 4i, Archie Technology y Skylife. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ofrecerá actividades infantiles interactivas sobre la salud emocional y la alimentación saludable a través de juegos donde podrán aprender a "identificar emociones y disfrutar en familia la elección de alimentos saludables". Diversión y conocimiento científico del Ibis. En su tercera participación, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) ha preparado una serie de actividades y charlas que fusionan diversión y conocimiento científico. De este modo, desde las 17 horas en la Carpa 'Rosalind Franklin' --en los exteriores del Museo Casa de la Ciencia-- se desarrollarán experiencias interactivas como 'Misión: ¡Carrera por el hígado sano!', un juego en el que los participantes sortean enfermedades que afectan al hígado para aprender sobre hábitos saludables "de forma entretenida"; entre otras actividades. En cuanto al CaixaForum, ha organizado este año diversos talleres donde los asistentes descubrirán por qué nos pican los mosquitos; cómo los árboles registran todos los cambios ambientales durante siglos o cómo un gusano sirve para descubrir nuevos fármacos. Además, se llevará a cabo una feria de la Investigación. Por último, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha organizado 'Escape room: los guardianes del patrimonio', para dar a conocer las funciones de la institución.