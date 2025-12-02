Más de 1200 muertos por inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, que redoblan los rescates

BATANG TORU, Indonesia (AP) — Los equipos de emergencia se apresuraron a llegar a los sobrevivientes y recuperar más cuerpos el martes después de que el número de muertos por las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra de la semana pasada superara los 1.200 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con más de 800 personas desaparecidas.

Días de intensas lluvias monzónicas inundaron vastas áreas, dejando a miles de personas varadas y muchas aferradas a los tejados esperando ayuda. Las inundaciones y deslizamientos de tierra mataron al menos a 1.230 personas, con 659 muertos confirmados en Indonesia, 390 en Sri Lanka y 181 en Tailandia, dijeron las autoridades el martes.

En Indonesia, la nación más afectada, los rescatistas están teniendo problemas para acceder a las aldeas en la isla de Sumatra, donde las carreteras han sido arrasadas y los puentes se han derrumbado. Al menos 475 personas siguen desaparecidas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país. Se han desplegado helicópteros y botes, pero los funcionarios advierten que el empeoramiento del clima y la infraestructura dañada están ralentizando las operaciones.

Los equipos de rescate liderados por militares en Sri Lanka continúan buscando en áreas devastadas a 352 personas que siguen desaparecidas en inundaciones y aludes de tierra provocados por el ciclón Ditwah, informó el martes el Centro de Gestión de Desastres. Pero el acceso sigue siendo un desafío, ya que las carreteras están bloqueadas por deslizamientos de tierra y los puentes se han derrumbado en varios lugares.

En la ciudad central de Kandy, los residentes estaban sin agua corriente y recurrían a agua embotellada recolectada de manantiales naturales. Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar ya que se pronostica más lluvia en los próximos días.

En el sur de Tailandia, ha comenzado la limpieza en las calles y edificios después de que las inundaciones masivas afectaran a más de 1,5 millones de hogares y 3,9 millones de personas. Las autoridades trabajan para restaurar la infraestructura, incluyendo agua y electricidad.

El Ministerio del Interior de Tailandia dijo el lunes que establecería cocinas públicas para proporcionar comida recién cocinada a los residentes afectados. El primer lote de pagos de compensación de 239 millones de baht (US$7,4 millones) se distribuirá a 26.000 personas, dijo también el lunes el portavoz del gobierno Siripong Angkasakulkiat.

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia. Los periodistas de Associated Press Jintamas Saksornchai en Bangkok y Eranga Jayawardena en Sarasavigama, Sri Lanka, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.