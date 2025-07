Más de 1200 profesionales de la cultura, como Tosar o María Botto, piden a Sánchez decretar el embargo de armas a Israel

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Más de 1200 profesionales de la cultura, entre los que se encuentran Luis Tosar o María Botto, han presentado este lunes una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exigen que España decrete "de forma inmediata" un embargo integral de armas y material de defensa a Israel mediante Real Decreto Ley. En el acto organizado por la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que agrupa a más de 600 organizaciones de la sociedad civil, han intervenido 13 personalidades de la cultura española, entre los que han asistido Nathalie Poza, Luis Tosar, María Botto, Samantha Hudson, Carlos Bardem e Inés Hernand, que han leído la carta dirigida al presidente del Ejecutivo. Antes de la lectura de la carta, desde la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel han recriminado a Sánchez que "las palabras no bastan para detener un genocidio". "Está muy bien que Pedro Sánchez vaya a Europa y diga que hay que acabar con el tratado preferente de asociación entre Europa e Israel, pero necesitamos actos, necesitamos medidas", han asegurado. Por su parte, el actor y guionista Carlos Bardem ha afirmado que "la cultura que no denuncia es colaboracionista, la cultura tiene que ser siempre contestataria y crítica", con quien ha coincidido la actriz Carmen Asecas, que asegura no concebir el arte "sin ser consciente de lo que pasa alrededor". PIDEN QUE ESPAÑA SEA "EJEMPLO" "El pueblo palestino no tiene que ser resiliente, tiene que ser feliz porque tiene derecho a serlo, porque tiene derecho a ser libre. Y la mejor manera de poder acompañar al pueblo palestino en ese camino, en esa lucha justa por la autodeterminación, por la justicia y por la libertad, es dejando de armar a su opresor", han argumentado durante la presentación. En la misiva recalcan que "España no puede seguir exportando e importando material militar ni permitiendo el tránsito de armas o combustible con destino a un estado que lleva décadas cometiendo crímenes de guerra contra la humanidad", como ha leído el actor Luis Tosar durante su turno de intervención. "España y el Gobierno de Sánchez, el más progresista que hemos tenido, podrían dar un paso adelante y marcar un camino a seguir. Pero es una oportunidad que se tiene ahora, no más adelante", ha añadido Tosar al respecto. Por ello, piden al Gobierno que España sea un "ejemplo" y reconocen que el Ejecutivo ha dado algunos pasos, aunque consideran que son "insuficientes" porque las "masacres continúan y España aún no está actuando con la contundencia que exige la gravedad de la situación". "¿A qué está esperando?", preguntan a Sánchez en la carta. La misiva está firmada por rostros conocidos de la cultura como las actrices Alba Flores, Elena Anaya y Victoria Luengo; el cantante y compositor Rodrigo Cuevas; las comunicadoras Cristina Saavedra e Inés Hernand; y el director de cine Rodrigo Sorogoyen, entre otros.