Más de 145 países aprueban actualización de acuerdo mundial sobre imposición mínima

PARÍS, 5 ene (Reuters) - Más de 145 países acordaron el lunes enmendar un acuerdo global de 2021 sobre impuesto corporativo mínimo, abordando las preocupaciones de Washington de que las reglas podrían penalizar a las empresas multinacionales estadounidenses.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que el nuevo paquete de medidas mantiene el marco del impuesto mínimo mundial del 15%, diseñado para garantizar que las grandes multinacionales paguen un impuesto de referencia dondequiera que operen.

La actualización incluye simplificaciones y exenciones para alinear las leyes de impuestos mínimos de Estados Unidos con los estándares globales, acomodando las objeciones anteriores planteadas por el Gobierno de Donald Trump.

El jefe de la OCDE, Mathias Cormann, dijo en un comunicado que el acuerdo "mejora la certidumbre fiscal, reduce la complejidad y protege las bases impositivas".

Trump declaró en un decreto cuando asumió el cargo hace casi un año que el acuerdo global de impuestos mínimos de la OCDE no tendría "fuerza ni efecto" para Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el acuerdo del lunes garantizaría que las empresas con sede en Estados Unidos solo estarían sujetas a los impuestos mínimos globales del país y preservarían los beneficios de los créditos fiscales por investigación e inversión de Estados Unidos.

"Este acuerdo representa una victoria histórica en la preservación de la soberanía de EEUU y la protección de los trabajadores y las empresas estadounidenses frente a la extralimitación extraterritorial", afirmó Bessent en un comunicado.

Bessent se comprometió a seguir colaborando con otros países en un "diálogo constructivo" sobre la fiscalidad de la economía digital, en referencia al segundo pilar del marco fiscal de la OCDE.

En octubre, más de 65 países habían empezado a aplicar el acuerdo fiscal mundial de 2021, que exige a las naciones aplicar un impuesto de sociedades del 15% o imponer un gravamen complementario a las multinacionales que registren beneficios en jurisdicciones con tipos impositivos más bajos.

El acuerdo revisado consolida el respaldo mundial después de que los países del G7, incluido Estados Unidos, negociaran en junio un acuerdo que eximía a algunas empresas estadounidenses de algunas partes del marco original.

Un acuerdo más amplio, alcanzado el lunes después de que Washington presionara a los países que se resistían para que respaldaran el acuerdo actualizado, contribuye a estabilizar el acuerdo mundial.

