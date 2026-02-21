Más de 1.500 presos políticos solicitaron amnistía a través de nueva ley en Venezuela

Más de 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo este sábado el jefe del Parlamento

"En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", dijo el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo