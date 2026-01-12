Más de 15.000 terremotos en Italia en 2025

Los datos fueron publicados por el INGV en su sitio web, en el "Especial 2025".

La tendencia general se mantiene estable: desde 2019 —escribe el INGV—, el número de eventos localizados en Italia ha oscilado entre 16.000 y 17.000 terremotos anuales, lo que representa un descenso en comparación con el bienio 2016-2017, cuando el centro de Italia se vio afectado por la secuencia sísmica que comenzó el 24 de agosto de 2016 con el terremoto de Accumoli, de la provincia de Rieti, región de Lacio.

Esta secuencia aún contribuye significativamente a la sismicidad del país, aunque con un menor número de eventos y magnitudes promedio bajas.

El terremoto más fuerte de 2025, con una magnitud de momento (Mw) de 4,8, ocurrió el 14 de marzo frente a la costa de la provincia de Foggia y forma parte de la secuencia sísmica activa en la zona norte del promontorio de Gargano (zona del lago Lesina).

El análisis también muestra que poco más del 10% de los terremotos registrados por las salas de operaciones del INGV en Roma, Nápoles y Catania tuvieron una magnitud de 2,0 o superior.

Se registraron 21 eventos con una magnitud entre 4,0 y 4,9, 16 de los cuales ocurrieron en territorio italiano o en los mares circundantes, y los 5 restantes entre Croacia y Albania. A diferencia de años anteriores, no se registraron terremotos con una magnitud de 5,0 o superior.

En 2025 también se registraron secuencias sísmicas de magnitudes moderadas, algunas de las cuales habían estado activas en años anteriores.

Entre ellos se encontraba la secuencia en la zona de Campi Flegrei, donde se registraron los dos terremotos con los valores más altos de magnitud-duración (Md 4,6) de la crisis bradisísmica en curso, el 13 de marzo y el 30 de junio.

Numerosos terremotos han ocurrido en el sur del mar Tirreno: el más fuerte, con una magnitud local (ML) de 4,7, se registró el 7 de febrero cerca de las Islas Eolias y el 26 de agosto frente a la costa de las Islas Egadi.

En octubre, una pequeña secuencia también afectó la provincia de Avellino, provocando una gran indignación pública.

"La infraestructura de investigación del INGV, en primer lugar la Red Sísmica Nacional (RSN), permite a nuestras salas de operaciones realizar la vigilancia sísmica de nuestro país a diario", observa Salvatore Stramondo, director del Departamento de Terremotos del INGV.

"Hay que recordar", añade, "que los datos adquiridos por la RSN son un activo invaluable, compartido con toda la comunidad científica, sobre el cual los sismólogos pueden construir un avance constante del conocimiento científico".

