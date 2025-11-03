Más de 150.000 evacuados en Filipinas ante la llegada de un tifón

Más de 150.000 personas fueron evacuadas el lunes en las provincias costeras de Filipinas ante la llegada del potente tifón Kalmaegi, que tocó tierra en una región azotada por algunas de las tormentas más mortíferas del país, informaron las autoridades.

El tifón, con vientos de 150 kilómetros por hora, tocó tierra en la provincia de las islas Dinagat, que forma parte del archipiélago de las islas Bisayas, antes de las 23H00 (15H00 GMT), indicó el servicio meteorológico.

A las 20H00, "cerca de 156.000 personas" ya habían sido evacuadas de forma preventiva, informó el subdirector de la Oficina de Protección Civil, Rafaelito Alejandro, en una rueda de prensa.

Filipinas sufre una media de 20 tormentas y tifones al año, que azotan habitualmente zonas propensas a los desastres donde viven millones de personas en condiciones de pobreza.

Con Kalmaegi, el archipiélago ya ha alcanzado esa media, declaró a LA NACION la especialista del servicio meteorológico estatal, Charmaine Varilla, quien añadió que se podrían esperar al menos "entre tres y cinco" tormentas más hasta finales de diciembre.

Filipinas se vio afectada por dos grandes tormentas en septiembre, entre ellas el supertifón Ragasa, que derribó árboles, arrancó los techos de los edificios y causó la muerte de 14 personas en la vecina Taiwán.

Según los expertos, el cambio climático favorece la aparición de fenómenos meteorológicos más extremos, frecuentes e intensos.

