Más de 20 muertos en bombardeo ruso en el este de Ucrania, anuncia Zelenski

Al menos 20 civiles murieron en un ataque ruso contra un pueblo de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según informó el martes el presidente Volodimir Zelenski.

"Un salvaje ataque ruso con una bomba aérea sobre el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk", mató a "más de 20" civiles, denunció Zelenski en las redes sociales.

El bombardeo ocurrió mientras los habitantes estaban recibiendo sus jubilaciones, agregó el jefe de Estado, quien instó a la comunidad internacional a tomar "medidas fuertes" contra Rusia.

En su publicación, Zelenski adjuntó un video que muestra cadáveres esparcidos por el suelo cerca de una camioneta del servicio de correos público muy dañada, que suele utilizarse para distribuir las pensiones en las zonas rurales.

El gobernador regional, Vadim Filashkin, informó de "al menos 21 muertos" y la misma cantidad de heridos.

"No se trata de una acción militar, sino de puro terrorismo", fustigó Filashkin.

"Los servicios de emergencia, los médicos, la policía y las autoridades locales se encuentran actualmente en el lugar", precisó.

La aldea de Yarova se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente con Rusia. Unos 1800 habitantes vivían en este pueblo antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques rusos. Los rusos siguen destruyendo vidas, al tiempo que evitan nuevas sanciones severas", declaró Zelenski.

