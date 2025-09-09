Más de 20 muertos en un ataque aéreo ruso contra una aldea ucraniana, según Zelenski

KIEV, 9 sep (Reuters) -

Un ataque aéreo ruso mató a más de 20 civiles que cobraban sus pensiones en un pueblo del este de Ucrania, dijo el martes el presidente Volodímir Zelenski.

Zelenski hizo un llamamiento a los aliados de Kiev para que presionen a Rusia, cuyos soldados han llevado a cabo una dura ofensiva en gran parte de la región oriental de Donetsk, mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, que dura ya tres años y medio, están estancados.

Zelenski dijo que el ataque aéreo ruso había alcanzado la aldea de Yarova, a unos 24 kilómetros de la ciudad de Sloviansk y a varios kilómetros de la línea del frente.

"Directamente sobre la gente. Civiles corrientes. En el mismo momento en que se estaban pagando las pensiones", escribió en la red social X. El presidente publicó imágenes de vídeo en las que se veían cadáveres esparcidos por el suelo y escombros. Otras 21 personas resultaron heridas, según el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin.

"El mundo no debe permanecer en silencio", dijo Zelenski. "El mundo no debe permanecer de brazos cruzados. Se necesita una respuesta de Estados Unidos. Se necesita una respuesta de Europa. Se necesita una respuesta del G20".

Rusia no comentó de inmediato las declaraciones de Zelenski. Moscú ha negado haber atacado a civiles, pero decenas de miles de personas han muerto desde su invasión a gran escala en febrero de 2022.

El comisario de Derechos Humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, dijo que el ataque era "una confirmación más del terror sistémico contra la población civil de Ucrania". (Información de Yulia Dysa, redacción de Dan Peleschuk, edición de Timothy Heritage; edición en español de María Bayarri Cárdenas)