Más de 20 muertos por nuevas lluvias monzónicas en Pakistán

Más de 20 personas han muerto en una nueva ola de lluvias monzónicas en Pakistán, informó el miércoles la agencia local de gestión de desastres.

Las precipitaciones torrenciales que han caído en todo Pakistán durante la última semana han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra que arrasaron pueblos enteros y dejaron cientos de muertos y decenas de desaparecidos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó el miércoles que otras diez personas fallecieron en Karachi, la capital financiera del sur, debido a crecidas que causaron el derrumbe de viviendas y descargas eléctricas.

Otras 11 personas perdieron la vida en la región septentrional de Gilgit-Baltistan, añadió.

Más de 400 personas han muerto solo en Khyber-Pakhtunkhwa, una provincia montañosa del noroeste fronteriza con Afganistán, desde la tarde del jueves.

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas son habituales durante la temporada del monzón, que suele comenzar en junio y dura hasta finales de septiembre.

En total, según la dependencia de gestión de desastres, cerca de 750 personas han muerto desde que comenzó la estación monzónica.

Pakistán es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y se enfrenta cada vez más a fenómenos meteorológicos extremos.

Las inundaciones monzónicas sumergieron un tercio de Pakistán en 2022 y dejaron aproximadamente 1700 muertos.